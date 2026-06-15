WWF-Barometer: Steiermark bekommt schlechtes Zeugnis beim Artenschutz

In der Steiermark gibt es laut WWF beim Artenschutz Licht und Schatten: Fortschritte beim Monitoring, aber Rückschritte durch gestoppte Herdenschutzmaßnahmen und Entnahme-Verordnungen.

Der WWF stellt den Bundesländern beim Artenschutz ein schlechtes Zeugnis aus. In der aktuellen Ausgabe des Bundesländerbarometers erreicht kein Land beim Management von Biber, Fischotter, Luchs und Wolf eine gute Gesamtbewertung. Das gilt laut WWF seit dem Start des Barometers vor sechs Jahren durchgehend. Von insgesamt 35 Bewertungen landen 31 in den Kategorien „teilweise umgesetzt“ oder „mangelhaft“. „Geschützte Wildtiere landen in Österreich viel zu schnell auf der Abschussliste, während bei Monitoring, Prävention und Konfliktmanagement große Lücken bestehen. Deshalb fällt das Zeugnis für die Bundesländer insgesamt negativ aus“, sagt WWF-Expertin Sarah Layendecker.

Steiermark im Fokus

Auch die Steiermark wird in der Studie kritisch genannt. Der WWF sieht hier zwar Fortschritte beim Monitoring. Gleichzeitig spricht die Organisation aber von Rückschritten, weil Herdenschutzmaßnahmen eingestellt wurden. Kritisiert werden auch geplante beziehungsweise fortgesetzte Entnahme-Verordnungen bei Biber und Fischotter. Damit zählt die Steiermark zu jenen Bundesländern, bei denen aus Sicht des WWF mehrere Probleme zusammenkommen.

Viele Tötungen

Besonders kritisch bewertet der WWF die zunehmenden Tötungsfreigaben für Biber, Fischotter und Wolf. Seit 2020 wurden laut WWF mehr als 1.200 Tiere dieser drei geschützten Arten auf Basis von Verordnungen getötet. Diese Verordnungen verstoßen aus Sicht des WWF gegen EU-Naturschutzrecht. Zugleich würden vielerorts wichtige Grundlagen fehlen. Genannt werden etwa ausreichendes Monitoring, aktuelle Managementpläne sowie Ressourcen für Prävention und Konfliktlösung.

Grenzenloses Problem

Ein zentrales Problem sieht der WWF darin, dass Wildtiere keine Landesgrenzen kennen. Trotzdem werde das Management oft von Bundesland zu Bundesland getrennt geplant und umgesetzt. Genau diese Unterschiede zeigen laut WWF, warum es eine gemeinsame Linie braucht. „Gerade die Unterschiede zwischen den Bundesländern zeigen, warum es dringend eine bundesweit abgestimmte Strategie braucht, die das EU-Naturschutzrecht respektiert“, sagt Sarah Layendecker.

Lichtblick Seeadler

Einen positiven Punkt gibt es auch für die Steiermark: Beim Seeadler bewertet der WWF das Management in Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und im Burgenland gut. Für die Organisation zeigt dieses Beispiel, dass Artenschutz funktionieren kann. „Wirksamer Artenschutz ist möglich, wenn Monitoring, Schutzmaßnahmen und die Zusammenarbeit zwischen Behörden, Wissenschaft und Naturschutz gut funktionieren“, sagt Sarah Layendecker vom WWF. Für das Barometer wurden offizielle Daten ausgewertet und ergänzende Angaben bei Behörden erhoben. Untersucht wurden Biber, Fischotter, Luchs, Seeadler und Wolf.