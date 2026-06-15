68 Tote auf steirischen Straßen: Jeder Bezirk hatte Verkehrstote

Hinter jeder Zahl steht ein Mensch, der nicht mehr heimgekommen ist. In der Steiermark wurden im Vorjahr 68 Menschen bei Verkehrsunfällen tödlich verletzt. Dazu kommen 6.989 Verletzte, davon 1.333 schwer. Der VCÖ macht deutlich: Kein steirischer Bezirk hat 2025 das Ziel „null Verkehrstote“ erreicht. „Wenn es um tödliche Verkehrsunfälle geht, gibt es nur eine akzeptable Anzahl und die heißt null. Leider hat im Vorjahr kein steirischer Bezirk dieses Ziel erreicht“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest.

Große Unterschiede von Bezirk zu Bezirk

Die Zahlen unterscheiden sich stark von Bezirk zu Bezirk. Am niedrigsten war die Zahl im Bezirk Leoben mit einem Verkehrstoten. In Deutschlandsberg kamen zwei Menschen ums Leben, in der Südoststeiermark waren es drei. Besonders viele Todesopfer gab es im Bezirk Leibnitz: Dort starben neun Menschen im Straßenverkehr. In Bruck-Mürzzuschlag und Graz-Umgebung waren es jeweils acht. In Liezen und Weiz kamen jeweils sieben Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben.

Gefahr Freilandstraße

Zwei Drittel der tödlichen Verkehrsunfälle passierten laut VCÖ im Vorjahr auf Freilandstraßen. Dort zählt oft jeder Meter. Der VCÖ verweist darauf, dass ein Pkw bei Tempo 80 einen Anhalteweg von 47 Metern hat. Bei Tempo 100 hat das Auto nach diesen 47 Metern noch immer eine Geschwindigkeit von 71 km/h. Deshalb fordert der VCÖ verstärkte Maßnahmen: weniger Tempo auf gefährlichen Strecken, Rückbau von Raserstrecken und mehr Kontrollen. Ziel ist, schwere Unfälle zu verhindern, bevor sie passieren.

Handy am Steuer

Als Hauptursachen nennt der VCÖ zu hohes Tempo sowie Ablenkung und Unachtsamkeit. Besonders das Handy am Steuer wird als zunehmendes Problem beschrieben. Im Vorjahr ahndete die steirische Exekutive 16.269 Handy-Delikte im Straßenverkehr. Der VCÖ fordert deshalb rechtliche Grundlagen für sogenannte Handy-Blitzer. Solche Geräte seien etwa im deutschen Rheinland-Pfalz im Einsatz. Außerdem sollen Handy am Steuer und Geschwindigkeitsdelikte in das Vormerksystem aufgenommen werden.

Sicher unterwegs

Auch im Ortsgebiet sieht der VCÖ Handlungsbedarf. „Im Ortsgebiet ist es wiederum wichtig, den Verkehr so zu gestalten, dass die Schwächsten – Kinder und ältere Menschen – sicher unterwegs sein können“, betont Schenk. Genannt werden Verkehrsberuhigung, mehr Tempo 30 statt 50, übersichtliche Kreuzungen und Straßenübergänge sowie breite Gehwege. Zusätzlich schlägt der VCÖ vor, einen Teil der Einnahmen aus Verkehrsstrafen für Nachtbusse oder Anrufsammeltaxis am Wochenende zu verwenden. Das soll vor allem Jugendliche und junge Erwachsene besser schützen.