Auffahrunfall auf A2: Pritschenwagen-Lenker verletzt

Am Montag, dem 15. Juni 2026, wurde die FF Autal um 8.19 Uhr gemeinsam mit der FF Raaba auf die A2 Südautobahn alarmiert. Der Einsatzort lag in Fahrtrichtung Wien, kurz vor dem Rastplatz Laßnitzhöhe. Vor Ort zeigte sich: Es war zu einem Auffahrunfall gekommen. Beteiligt waren ein Sattelschlepper und zwei Pritschenwägen. Besonders betroffen war der Lenker des ersten Pritschenwagens. Sein Fahrzeug war laut Feuerwehr stark deformiert. Der Mann konnte sich aber selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde unbestimmten Grades verletzt. Bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes versorgten ihn zwei Feuerwehr-Sanitäter der FF Autal. Die beiden anderen Lenker blieben laut Feuerwehr unverletzt.

©FF Autal | Die Feuerwehr Autal war nach dem Auffahrunfall rund zwei Stunden im Einsatz.

Feuerwehr sicherte ab

Nach der Erstversorgung übernahm die Feuerwehr weitere Arbeiten an der Unfallstelle. Die Einsatzkräfte sicherten den Bereich ab und bauten einen Brandschutz auf. Außerdem wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden. Auch die Verkehrsregelung gehörte zu den Aufgaben der Feuerwehr. Ein Fahrzeug musste mit einem Ketten-Gehänge geborgen werden. Danach folgten Aufräum- und Reinigungsarbeiten auf der Autobahn. „Nach circa zwei Stunden konnte der Einsatz seitens der FF Autal beendet und die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden“, so die FF Autal.