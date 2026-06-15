Brand in Industriegebäude: 35 Einsatzkräfte rückten aus

Am Montag, dem 15. Juni 2026, wurde es kurz nach 16 Uhr in Krieglach ernst. Im Ortsteil Freßnitz bemerkte ein Mitarbeiter einer Firma kurz nach Arbeitsende Brandrauch im Bereich des Kellers. Er griff sofort zum Handfeuerlöscher und startete erste Löschversuche. Dadurch konnte der Brand bereits eingedämmt werden. Gleich darauf wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Freßnitz mittels Sirene alarmiert. Vor Ort gingen die Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz in das Gebäude. Mit einem Hochdruckrohr begannen sie mit den Löscharbeiten im Kellerbereich. Nach kurzer Zeit konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.

Hallen entraucht

Nach dem Löschen war der Einsatz aber noch nicht vorbei. Der Keller und die Hallen waren verraucht und mussten wieder rauchfrei gemacht werden. Dafür setzten die Einsatzkräfte Druckbelüfter ein. So konnte der Rauch aus dem Gebäude gedrückt werden. Zur Unterstützung standen auch die Freiwillige Feuerwehr Krieglach und die Freiwillige Betriebsfeuerwehr Krieglach Werk im Einsatz. Ebenso waren das Rote Kreuz und die Polizei vor Ort. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte beteiligt. Die Brandursachenermittlung wurde von Beamten der Polizei aus Mürzzuschlag aufgenommen. Zur Brandursache gibt es derzeit noch keine Angaben. Auch die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt.