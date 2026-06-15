Unfall vor Feuerwehrhaus: Motorrad prallt gegen Auto

Direkt vor dem Feuerwehrhaus in Neuberg kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr waren sofort zur Stelle.

Direkt vor dem Feuerwehrhaus Neuberg kam es auf der B23 zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Wagen.

Direkt vor dem Feuerwehrhaus Neuberg kam es auf der B23 zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Wagen.

Am Montagnachmittag, dem 15. Juni, waren die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Neuberg gerade mit den wöchentlichen Instandhaltungsarbeiten im Rüsthaus beschäftigt. Dabei beobachteten die anwesenden Kameradinnen und Kameraden plötzlich einen Verkehrsunfall auf der B23 – direkt vor dem Feuerwehrhaus. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein Motorradlenker auf einen vorausfahrenden PKW auf. Der Motorradlenker kam dabei zu Sturz.

Sofort geholfen

Für die Feuerwehrmitglieder war sofort klar: Jetzt zählt jede Sekunde. Sie eilten umgehend zur Unfallstelle und leisteten Erste Hilfe. Gleichzeitig sicherten sie den Bereich ab und verständigten Rettung sowie Polizei. Weil sich der Unfall unmittelbar vor dem Rüsthaus ereignete, waren die Einsatzkräfte besonders schnell vor Ort.

Niemand verletzt

Glücklicherweise blieben sowohl der Motorradlenker als auch die Lenkerin des Autos unverletzt. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurden die beschädigten Fahrzeuge von der Fahrbahn entfernt. Anschließend wurden sie gesichert abgestellt. Danach konnte die B23 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Im Einsatz standen neun Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neuberg mit zwei Fahrzeugen. Auch die Polizei und das Rote Kreuz waren vor Ort.