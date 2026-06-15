Sonniger Dienstag mit bis zu 26 Grad in der Steiermark

Am Dienstag, dem 16. Juni, zeigt sich das Wetter in der Steiermark zunächst von seiner besten Seite. „Bis Mittag gibt es verbreitet sehr sonniges Wetter“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im weiteren Tagesverlauf ziehen aus Nordwesten dichtere Wolkenfelder auf. Vor allem in der westlichen Obersteiermark sind einzelne Regenschauer möglich. Im Süden und Osten bleibt es dagegen auch am Nachmittag überwiegend sonnig und trocken. Erst gegen Abend können vereinzelt Regenschauer auf weitere Landesteile übergreifen. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 6 und 11 Grad. Am Nachmittag werden angenehme 22 bis 26 Grad erreicht.