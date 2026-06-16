Tief stehende Sonne: Autofahrerin übersah Fußgängerin

Die tief stehende Sonne wurde am Montagabend einer 18-jährigen Fußgängerin zum Verhängnis. Die junge Frau wurde beim Queren eines Schutzweges in Feldbach von einem Auto erfasst und verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagabend in Feldbach im Bezirk Südoststeiermark. Eine 18-Jährige wollte auf einer Kreuzung entlang der Mühldorfer Straße einen Schutzweg queren. Zur selben Zeit bog dort eine 69-jährige Autofahrerin nach links ab. „Laut eigenen Angaben wurde sie dabei von der tief stehenden Sonne geblendet. In der Folge kam es zur Kollision“, heißt es vonseiten der Beamten der Landespolizeidirektion Steiermark.

Fußgängerin verletzt

„Die Fußgängerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst in das LKH Feldbach eingeliefert“, so die Polizisten abschließend. Dort wurde sie stationär aufgenommen.