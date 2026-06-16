„Für immer in unseren Herzen“: Steirische Blasmusik-Legende verstorben

Mit großer Trauer nimmt die Feuerwehrmusik Eisbach-Rein Abschied von ihrem Gründer und Ehrenkapellmeister Friedrich „Fritz“ Liebscher. Der leidenschaftliche Musiker ist am 9. Juni im Alter von 99 Jahren verstorben. Für viele war er weit mehr als ein Kapellmeister, er war Mentor, Freund und das Herzstück eines Vereins, den er über Jahrzehnte geprägt hat.

57 Jahre lang gab er den Takt vor

Als Fritz Liebscher 1956 gemeinsam mit Gleichgesinnten die Feuerwehrmusik Eisbach-Rein gründete, legte er den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte, die bis heute weiterlebt. Unglaubliche 57 Jahre lang stand er als Kapellmeister an der Spitze des Ensembles. Seine Leidenschaft für die Musik begleitete ihn ein Leben lang. Selbst nachdem er die Funktion des Kapellmeisters abgegeben hatte, blieb er dem Verein eng verbunden.

Musik hielt ihn „fit und jung“

In ihrem bewegenden Abschied erinnert die Feuerwehrmusik Eisbach-Rein an einen Menschen, dessen Leben von der Musik bestimmt war. „Über Jahrzehnte hinweg war die Musik seine große Leidenschaft und hielt ihn fit und jung. Unfassbare 57 Jahre lang war Fritz mit großer Freude und Begeisterung unser Kapellmeister.“ Bis zuletzt sei Liebscher aktiv am Vereinsleben beteiligt gewesen. Er musizierte mit jungen und älteren Musikern, tauschte Geschichten aus und war ein gern gesehener Gesprächspartner. „Bis zum Schluss nahm er aktiv als Musiker am Musikvereinsleben teil, hatte Spaß und Freude mit Alt und Jung zu musizieren und zu plaudern.“

Ein Vorbild für Generationen

Mit seiner Art habe Fritz Liebscher Generationen von Musikern geprägt. Seine Begeisterung für die Blasmusik war ansteckend, seine Geschichten legendär. „Er prägte mit seiner Art und Weise, wie er die Musik lebte, Generationen.“ Für viele Vereinsmitglieder war er nicht nur Gründer und Kapellmeister, sondern auch Vorbild und Wegbegleiter. Sein Engagement reichte weit über die Musik hinaus und hinterließ bleibende Spuren in der Gemeinschaft. Der Schmerz über den Verlust sitzt tief. Gleichzeitig überwiegt die Dankbarkeit für alles, was Fritz Liebscher seiner Feuerwehrmusik und der steirischen Blasmusik hinterlassen hat. Besonders berührend sind die Abschiedsworte seiner Musiker: „Lieber Fritz, wir werden dich niemals vergessen und du lebst in vielen deiner unvergesslichen Geschichten, in vielen Musikstücken und Erinnerungen in uns weiter.“ Und weiter: „Danke für alles, was du uns gegeben hast. Unvergessen und für immer in unseren Herzen.“