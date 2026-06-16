Südsteirisches Gasthaus stand in Flammen: Koch spricht von Wut, nicht von Brandstiftung

Ein Brand in einem Gasthaus in der Südsteiermark beschäftigt nun die Justiz. Ein 28-jähriger Koch wurde wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung verurteilt. Vor Gericht gestand er die Verwüstungen, das Feuer bestritt er jedoch.

Ein Streit am Arbeitsplatz, schwere Verwüstungen und schließlich ein Feuer mit enormem Schaden: Ein Fall aus der Südsteiermark hat nun vor dem Grazer Straflandesgericht sein vorläufiges Ende gefunden. Ein 28-jähriger Koch wurde wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung schuldig gesprochen.

Streit eskalierte nach Konflikten im Betrieb

Der Mann hatte in einem Gasthaus in der Südsteiermark gearbeitet. Vor Gericht schilderte er, dass es immer wieder Spannungen mit seinem Arbeitgeber gegeben habe. Die Arbeitsbedingungen seien schwierig gewesen, erklärte der Angeklagte. Fest steht laut Urteil: Der 28-Jährige richtete im Betrieb erhebliche Schäden an. Er zerstörte Einrichtungen im Kühlraum und im Schankbereich, beschädigte die Zapfanlage und warf Lebensmittel weg. Sein Ziel sei gewesen, den Betrieb vorübergehend lahmzulegen. „Ich wollte nur, dass der Betrieb nicht mehr laufen kann“, sagte der Angeklagte vor Gericht.

Wenig später stand ein Gebäude in Flammen

Kurz nach den Verwüstungen kam es zu einem Brand in einem Nebengebäude des Gasthauses. Das Feuer griff auf die Wohnung und den Dachstuhl über. Einsatzkräfte mussten umfangreiche Löscharbeiten durchführen. Die Staatsanwaltschaft war überzeugt, dass der Angeklagte den Brand gelegt hatte. Laut Anklage soll Papier entzündet worden sein, wodurch schließlich das gesamte Gebäude Feuer fing. Während der Koch die Sachbeschädigungen einräumte, bestritt er die Brandstiftung bis zuletzt. „Es ist hundertprozentig unwahrscheinlich, dass ich ein Haus abfackle“, erklärte er vor Gericht. Auch die Verteidigung stellte infrage, ob der Brand tatsächlich vom Angeklagten verursacht worden sei. Andere Ursachen oder mögliche technische Defekte wurden ins Spiel gebracht.

Gericht sieht keinen Zufall

Das Schöffengericht folgte dieser Argumentation jedoch nicht. Für die Richter sprach die zeitliche Nähe zwischen den Verwüstungen und dem späteren Brand gegen einen bloßen Zufall. Letztlich wurde der 28-Jährige sowohl wegen Sachbeschädigung als auch wegen Brandstiftung schuldig gesprochen. Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren, davon zehn Monate unbedingt. Überraschend nahm der Angeklagte das Urteil noch im Gerichtssaal an. Damit ist die Entscheidung rechtskräftig.