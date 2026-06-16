Mehr Diskriminierungsfälle, weniger Geld: Wichtige Stelle kämpft ums Überleben

Wer wegen seiner Herkunft, Religion, sexuellen Orientierung, seines Geschlechts oder Alters benachteiligt wird, findet in der steirischen Antidiskriminierungsstelle Unterstützung. Aber genau diese wichtige Anlaufstelle wackelt.

Wer wegen seiner Herkunft, Religion, sexuellen Orientierung, seines Geschlechts oder Alters benachteiligt wird, findet in der steirischen Antidiskriminierungsstelle Unterstützung. Aber genau diese wichtige Anlaufstelle wackelt.

Wer wegen seiner Herkunft, Religion, sexuellen Orientierung, seines Geschlechts oder Alters benachteiligt wird, findet in der steirischen Antidiskriminierungsstelle Unterstützung. Doch genau diese Anlaufstelle steht seit Monaten unter finanziellem Druck. Nachdem die Landesförderung vor knapp einem Jahr weggefallen ist, musste die Beratungsstelle Einschnitte vornehmen. Gleichzeitig steigt laut Verantwortlichen die Zahl jener Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind.

Weniger Geld, weniger Beratung

Der Wegfall der Förderung durch das Land Steiermark hat spürbare Folgen. Mitarbeiterstunden wurden reduziert und die Öffnungszeiten deutlich eingeschränkt. Dadurch konnten viele Anliegen nicht mehr im bisherigen Umfang bearbeitet werden. Statt umfassender Beratungen seien häufig nur noch rechtliche Auskünfte möglich gewesen. Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle, Daniela Grabovac, berichtet, dass sich die eingeschränkte Erreichbarkeit unmittelbar bemerkbar gemacht habe. Weniger Menschen kamen persönlich vorbei, gleichzeitig gingen zahlreiche Anrufe ein.

Stadt Graz und Ministerium sprangen ein

Eine vollständige Schließung konnte vorerst verhindert werden. Die Stadt Graz sowie das Sozialministerium stellten finanzielle Mittel zur Verfügung und sicherten damit das Fortbestehen der Einrichtung, 5 Minuten hat berichtet: Graz kämpft um Antidiskriminierungsstelle: „Kein Opfer darf allein sein“. Die langfristige Zukunft bleibt jedoch ungewiss. Die aktuelle Finanzierung gilt nicht als dauerhaft abgesichert. Schon jetzt muss die Stelle nach eigenen Angaben mit rund 25.000 Euro weniger auskommen als noch im Vorjahr.

Zahl der Diskriminierungsfälle steigt

Besonders problematisch: Während die finanziellen Mittel schrumpfen, steigt laut der Beratungsstelle der Bedarf. Immer mehr Menschen suchen Unterstützung nach Erfahrungen mit Benachteiligung oder Ausgrenzung. Die Antidiskriminierungsstelle sieht darin eine gesellschaftliche Herausforderung, die nicht unterschätzt werden dürfe. Gerade in Zeiten zunehmender Polarisierung brauche es niederschwellige Beratungsangebote für Betroffene. Zusätzliche Unterstützung wurde zwar auch von der Grazer Stadt-SPÖ angekündigt. Laut Antidiskriminierungsstelle wartet man jedoch seit mehreren Monaten auf die Auszahlung der zugesagten Mittel. Vonseiten der SPÖ heißt es, die vorgesehenen 80.000 Euro sollen noch heuer überwiesen werden.