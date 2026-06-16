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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at ist ein rettungshubschrauber zu sehen.
Der Schwerverletzte wurde umgehend ins UKH Linz geflogen.
Liezen/Linz
16/06/2026
Schwer verletzt

Dachdecker stürzt fünf Meter in die Tiefe: 43-Jähriger per Heli geborgen

Ein 43-jähriger Dachdecker verlor auf einer Baustelle in Liezen das Gleichgewicht und stürzte rund fünf Meter in die Tiefe. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)
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Der Unfall ereignete sich gegen 7.50 Uhr auf einer Baustelle in Stainach im Bezirk Liezen. Nach ersten Erkenntnissen verlor der 43-Jährige auf einem Baugerüst aus bislang unbekannter Ursache das Gleichgewicht. In der Folge stürzte der Dachdecker aus einer Höhe von rund fünf Metern ab. Der Arbeiter fiel auf eine neben dem Gebäude befindliche Wiese und schlug dort auf dem Rücken auf. Sofort wurden Polizei, Rettung und Notarzt alarmiert. Nach der medizinischen Erstversorgung durch das Rote Kreuz und die Notärztin des Rettungshubschraubers wurde der Schwerverletzte ins UKH Linz geflogen. Der zuständige Arbeitsinspektor der Außenstelle Leoben wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die Baustelle wurde vorerst gesperrt.

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