ÖGK zweifelt Arbeitsunfall an: Weststeirer erhält am Ende 9.000 Euro Krankengeld

Ein Arbeitsunfall stellte das Leben eines Weststeirers auf den Kopf. Nach einer OP und monatelangen Beschwerden musste er auch noch um sein Krankengeld kämpfen. Am Ende erhielt er dank Unterstützung der AK rund 9.000 Euro.

Ein Arbeitsunfall, eine Schulteroperation und ein langer Streit mit der Krankenversicherung: Für einen Mann aus der Weststeiermark wurde der Weg zurück in den Alltag zur Geduldsprobe. Obwohl er nach einem Unfall am Arbeitsplatz medizinisch behandelt werden musste, wurde der Zusammenhang zwischen seinen Beschwerden und dem Arbeitsunfall zunächst infrage gestellt. Erst nach einem langen Verfahren erhielt der Betroffene jene Leistungen, die ihm zustanden.

Versicherung zweifelte Zusammenhang an

Nach dem Unfall musste sich der Weststeirer einer medizinischen Behandlung und später auch einer Schulteroperation unterziehen. Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) bezweifelte jedoch, dass der Krankenstand unmittelbar auf den Arbeitsunfall zurückzuführen sei. Ein Grund dafür: Der Mann hatte sich nicht sofort nach dem Vorfall krankgemeldet. Die Folge: Das Krankengeld wurde auf 26 Wochen begrenzt.

Medizinische Befunde brachten die Wende

Mit Unterstützung der Arbeiterkammer Steiermark konnten schließlich umfangreiche medizinische Unterlagen vorgelegt werden. Diese belegten, dass die gesundheitlichen Probleme und die notwendige Operation tatsächlich in Zusammenhang mit dem Arbeitsunfall standen. Dadurch wurde klar, dass der Krankenstand länger andauerte als ursprünglich anerkannt. Doch damit war der Fall noch nicht beendet. Nach einem Rehabilitationsaufenthalt wurde der Mann von der Versicherung vorzeitig als gesund eingestuft.

Steirische AK legt Veto ein

Aus Sicht der Arbeiterkammer entsprach das jedoch nicht dem tatsächlichen Gesundheitszustand des Betroffenen. Er sei weiterhin nicht arbeitsfähig gewesen. Erneut wurden medizinische Dokumente vorgelegt, um die Situation zu belegen. Am Ende konnte die Entscheidung erfolgreich angefochten werden. Der Mann erhielt Anspruch auf die maximale Bezugsdauer von 52 Wochen Krankengeld. Für den Weststeirer bedeutete das eine Nachzahlung von rund 9.000 Euro.