39-Jähriger schwer verletzt: Landwirt geriet mit Hand in Förderschnecke

Der Landwirt wurde von einem First Responder des Roten Kreuzes sowie von der Besatzung des Roten Kreuzes Kirchberg erstversorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in das LKH Feldbach gebracht.

Der Landwirt wurde von einem First Responder des Roten Kreuzes sowie von der Besatzung des Roten Kreuzes Kirchberg erstversorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in das LKH Feldbach gebracht.

In Kirchberg an der Raab (Bezirk Südoststeiermark) kam es zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 39-jähriger Landwirt führte gegen 12.30 Uhr Reinigungsarbeiten an einer in Betrieb befindlichen Futter-Förderschnecke durch, als er mit der rechten Hand in die Förderschnecke geriet. Dabei verletzte er sich schwer.

Landwirt bei Unfall schwer verletzt

Der Landwirt wurde von einem First Responder des Roten Kreuzes sowie von der Besatzung des Roten Kreuzes Kirchberg erstversorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in das LKH Feldbach gebracht. Zum Unfallzeitpunkt arbeitete der Mann alleine auf seinem landwirtschaftlichen Betrieb. Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung.