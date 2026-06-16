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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Polizei führt Grenzkontrollen durch.
Insgesamt dokumentierten die Kontrollorgane 21 Mängel mit „Gefahr in Verzug“.
Ilz
16/06/2026
Polizei im Einsatz

Anzeigenflut und Kennzeichenabnahmen bei Schwerpunktkontrolle

Bei Schwerpunktkontrollen auf der A2 bei Ilz haben Polizei und technische Prüforgane zahlreiche schwere Fahrzeugmängel festgestellt. Zehn Lkw mussten stillgelegt werden, zudem gab es 35 Anzeigen und Kennzeichenabnahmen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
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Die Kontrollen am Verkehrskontrollplatz der Südautobahn (A2) in Ilz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zielten gezielt darauf ab, offensichtlich desolate Fahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen und einer genauen technischen Überprüfung zu unterziehen. Dabei stellten die Experten erhebliche technische Mängel fest – darunter defekte Bremssysteme, starker Betriebsmittelverlust sowie massiv korrodierte Hauptrahmen.

Schwerpunktkontrollen: Kennzeichenabnahmen und Anzeigen

Insgesamt dokumentierten die Kontrollorgane 21 Mängel mit „Gefahr in Verzug“. Zehn Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt an Ort und Stelle untersagt, die Polizisten nahmen die Kennzeichen ab. Zudem wurden 35 Anzeigen wegen schwerer technischer Mängel erstattet und Sicherheitsleistungen in einer Gesamthöhe von knapp 8.000 Euro eingehoben.

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