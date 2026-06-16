Steirisches Verkaufstalent: Melanie Resch ist Junior Sales Champion 2026

Wenn elf der besten steirischen Lehrlinge im Verkauf auf einer Bühne stehen, wird spürbar, wie viel Professionalität, Persönlichkeit und Herz heute in der Lehre im Handel steckt. Genau das zeigte der Junior Sales Champion 2026, der heuer am 15. Juni zum insgesamt 21. Mal über die Bühne ging. Am Ende eines intensiven Wettbewerbstages im Europasaal der WKO Steiermark durfte sich Melanie Resch von Roth Modehaus GmbH über den Titel „Junior Sales Champion 2026“ freuen. „Ich kann noch gar nicht glauben, dass ich es wirklich geschafft habe – ein unglaubliches Gefühl“, zeigte sich die junge Modehändlerin unmittelbar nach der Siegerehrung überglücklich. Basis für ihre starke Leistung ist, so die glückliche Gewinnerin, die Begeisterung für ihren Beruf: „Mode war schon immer meine Leidenschaft – sie macht einfach das gewisse Etwas aus, unterstreicht die Persönlichkeit. Deshalb kann ich auch nur allen zukünftigen Teilnehmern beim Junior Sales Champion raten: Bleibt authentisch, bleibt euch treu!“

©Chris Zenz Handelsobmann-Stv. Rainer Rauch, Verena Birnstingl, Melanie Resch, Johanna Putz und Organisatorin Isabella Schachenreiter-Kollerics (WKO Steiermark, Sparte Handel) (v.l.).

Mit Resch aufs Stockerl schaffte es Johanna Putz (Elektrojet Kuterer GmbH), die sich auch über den Publikumspreis aus dem Online-Voting freuen konnte. Die beiden jungen Talente werden die Steiermark im Herbst beim bundesweiten Lehrlingswettbewerb vertreten. Für Resch ist klar: „Ich werde mich bestmöglich vorbereiten – im Bundesfinale das Maximum rausholen!“ Bei der Vorbereitung werden die beiden Steirerinnen von der Sparte Handel natürlich tatkräftig mit einem professionellen Coaching unterstützt. Den dritten Platz sicherte sich Verena Birnstingl von der Österreichischen Post AG.

„Visitenkarte des steirischen Handels“

Der Weg aufs Podest war für die erfolgreichen Teilnehmerinnen alles andere als Routine. Der Bewerbungsprozess startete mit selbstgedrehten Videos, aus allen Einreichungen wurden 20 junge Talente in die engere Auswahl geholt. Eine Fachjury filterte dann daraus die zehn Besten für das große Finale. Dort hatten die Kandidatinnen und Kandidaten zehn Minuten Zeit, um ein Verkaufsgespräch zu Waren zu führen, die sie selbst ausgewählt und mitgebracht hatten. Bewertet wurden nicht nur Produktkenntnis und Argumentation, sondern auch Warenpräsentation, Auftreten, Spontanität und der Umgang mit schwierigen Situationen – inklusive einer englischsprachigen Kundschaft und der Herausforderung, mehrere Kunden gleichzeitig zu betreuen. „Unsere Finalistinnen und Finalisten sind die Visitenkarte des steirischen Handels“, sagt Gerhard Wohlmuth, Obmann der Sparte Handel in der WKO Steiermark. „Wer beim Junior Sales Champion antritt, muss fachlich top sein, mit Menschen umgehen können, spontan reagieren und in einer fremden Sprache beraten. So ein Erfolg entsteht nicht über Nacht. Er zeigt, was möglich ist, wenn Betrieb, Berufsschule und Lehrling an einem Strang ziehen. Im Verkauf braucht es heute viel mehr als nur Freundlichkeit: Unsere jungen Leute arbeiten digital, sprechen Fremdsprachen, kennen ihre Produkte im Detail und schaffen Erlebnisse für die Kundinnen und Kunden. Genau deshalb ist die Lehre im Handel für die Steiermark so wichtig – sie sichert die Qualität im Geschäft und damit auch die Stärke unseres Wirtschaftsstandorts“, so Wohlmuth.

Junior Sales Champion

Auch aus Sicht der Betriebe ist der Wettbewerb weit mehr als ein Schönwetter-Event. Hinter jeder Leistung stehen ausbildende Unternehmen und Berufsschulen, die Zeit, Know-how und Leidenschaft in ihre Lehrlinge investieren. Für Melanie Resch zahlt sich dieses Engagement heuer doppelt aus: Sie holt nicht nur den Sieg, sondern bringt den Titel Junior Sales Champion in ihren Ausbildungsbetrieb Roth Modehaus GmbH. Sehr zur Freude ihres Chefs Rainer Rauch, der auch stellvertretender Obmann der Sparte Handel ist: „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, wo internationale Konflikte anhaltende Teuerungen viele Menschen belasten, ist es umso schöner, engagierte junge Menschen zu sehen, die mit viel Motivation und Schaffenskraft an einer erfolgreichen Zukunft arbeiten. Es macht mich sehr stolz, zu sehen, wie vielfältig die steirische Handelslandschaft heute ausgestaltet ist – und wie viele Nachwuchstalente unsere Heimat zu bieten hat. Ein herzliches Danke an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.06.2026 um 19:41 Uhr aktualisiert