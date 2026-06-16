Bis zu 29 Grad: Am Mittwoch zeigt sich die Sonne in der Steiermark

Sommerlich warmes Wetter erwartet die Steiermark am Mittwoch. Im Süden überwiegt der Sonnenschein, im Norden ziehen mehr Wolken durch. Vereinzelt sind dort auch Regenschauer möglich.

Der Mittwoch präsentiert sich in der Steiermark überwiegend sommerlich. Vor allem im Süden des Bundeslandes dürfen sich die Menschen auf viele Sonnenstunden und warme Temperaturen freuen. Mit einer nordwestlichen Strömung ziehen zwar zeitweise Wolkenfelder durch, Regen bleibt dort aber die Ausnahme. Anders sieht es in den nördlichen Landesteilen aus. Hier halten sich mehr Wolken am Himmel, besonders in der westlichen Obersteiermark sind im Tagesverlauf einzelne Regenschauer möglich. Auch weiter östlich kann es vereinzelt nass werden. Die Wahrscheinlichkeit für Gewitter bleibt jedoch gering.

Bis zu 29 Grad

Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest. Nach Frühtemperaturen zwischen 10 und 15 Grad steigen die Werte tagsüber auf 23 Grad in Mariazell und Bad Aussee sowie bis zu 29 Grad in Bad Radkersburg.