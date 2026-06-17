Fast 68.000 Steirer räumten auf: 185 Tonnen Müll aus der Natur geholt

Eine beeindruckende Bilanz zieht der „Große steirische Frühjahrsputz“ 2026: Tausende Freiwillige waren in den vergangenen Wochen im ganzen Bundesland unterwegs, um achtlos weggeworfenen Müll aus der Natur zu entfernen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Insgesamt wurden rund 185.000 Kilogramm Abfälle gesammelt, das entspricht etwa 185 Tonnen Müll.

Freiwillige rückten in allen Regionen aus

Zwischen 21. März und 9. Mai beteiligten sich laut den Organisatoren 67.850 Menschen an der Umweltaktion. Damit zählt der Frühjahrsputz erneut zu den größten freiwilligen Umweltinitiativen des Landes. Ob entlang von Bachläufen, auf Wiesen, in Wäldern oder auf öffentlichen Flächen, überall waren Helfer unterwegs, um liegen gelassene Abfälle einzusammeln. Rein rechnerisch kamen dabei rund drei Kilogramm Müll pro Teilnehmer zusammen. Getragen wurde die Aktion von einem breiten Netzwerk aus Gemeinden, Schulen, Kindergärten und Vereinen. Allein 392 Schulen und 69 Kindergärten beteiligten sich aktiv am Frühjahrsputz. Unterstützung kam außerdem von Feuerwehren, der Berg- und Naturwacht, der Landjugend, dem Alpenverein, den Naturfreunden und den Pfadfindern. Mehr als 100 Sammelaktionen wurden zusätzlich von der Berg- und Naturwacht organisiert.

Warum noch immer so viel Müll in der Natur landet

Trotz eines gut ausgebauten Abfallsystems landet Jahr für Jahr eine große Menge an Müll in der Umwelt. Besonders Verpackungen, Getränkedosen, Zigarettenstummel und Plastikabfälle werden häufig achtlos entsorgt. Genau hier setzt der Frühjahrsputz an: Neben der Reinigung von Grünflächen soll die Aktion vor allem das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen stärken. Die Organisatoren sehen die hohe Beteiligung als klares Zeichen dafür, dass vielen Steirern eine saubere Umwelt am Herzen liegt. Mit fast 68.000 Teilnehmern und 185 Tonnen gesammeltem Müll zählt die Aktion auch heuer wieder zu den größten Umweltprojekten des Bundeslandes. Gleichzeitig macht das Ergebnis aber deutlich, dass das Problem des achtlosen Wegwerfens von Abfällen weiterhin aktuell ist.