Stau-Frust auf der A2: Pendler verlieren täglich bis zu 30 Minuten

Für viele Pendler beginnt der Tag derzeit mit einem Geduldsspiel. Auf der Südautobahn (A2) kommt es im Bereich zwischen Feldkirchen und dem Knoten Graz-Ost nahezu täglich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Besonders im Frühverkehr stauen sich die Fahrzeuge kilometerweit zurück. Wer in Richtung Wien unterwegs ist, muss deutlich mehr Zeit einplanen als gewohnt.

Engstelle sorgt für Verkehrsprobleme

Grund für die Verzögerungen sind laufende Sanierungsarbeiten auf der A2. Im betroffenen Abschnitt wurde die Fahrbahn von drei auf zwei Spuren reduziert. Zusätzlich steht den Verkehrsteilnehmern kein Pannenstreifen zur Verfügung. Dadurch reicht bereits ein erhöhtes Verkehrsaufkommen aus, um den Verkehr ins Stocken zu bringen. Die Auswirkungen bekommen vor allem Berufspendler zu spüren. Nach aktuellen Verkehrsinformationen zählt die Baustelle derzeit zu den größten Stau-Hotspots rund um Graz. Vor allem in den Morgenstunden müssen Autofahrer regelmäßig mit Verzögerungen von bis zu 30 Minuten rechnen. Wer täglich auf dieser Strecke unterwegs ist, verliert damit Woche für Woche mehrere Stunden im Stau.

Baustelle bleibt noch bis Ende Juni

Die gute Nachricht: Die Behinderungen sind zeitlich begrenzt. Die Arbeiten zwischen Feldkirchen und Graz-Ost sollen nach aktuellem Stand bis zum 29. Juni abgeschlossen werden. Bis dahin heißt es für Tausende Pendler allerdings weiterhin: früher losfahren, mehr Zeit einplanen und Geduld mitbringen. Besonders ärgerlich für viele Verkehrsteilnehmer ist auch, dass die Engstelle auf der A2 zusätzlich zu anderen laufenden Verkehrsbehinderungen im Großraum Graz hinzukommt. Dadurch treffen derzeit mehrere Staupunkte aufeinander, was die Situation im Frühverkehr zusätzlich verschärft.