315 Millionen Euro Wertschöpfung: Warum steirischer Fußball so wichtig ist

Eine neue Studie zeigt nun, welchen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wert der Sport in der Steiermark hat. Das Ergebnis überrascht: Der Beitrag des Fußballs wird auf 315 Millionen Euro geschätzt.

Während derzeit die Fußball-Weltmeisterschaft Millionen Fans weltweit begeistert, unterstreicht eine aktuelle Studie die enorme Bedeutung des Sports auch in der Steiermark. Demnach erzeugt der steirische Fußball einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Mehrwert von rund 315 Millionen Euro pro Jahr. Dabei geht es längst nicht nur um Tore, Tabellen und Meistertitel. Ein großer Teil dieses Wertes entsteht abseits des Rasens.

Tausende Freiwillige halten den Fußball am Laufen

Das Fundament des steirischen Fußballs bilden die Menschen hinter den Kulissen. Laut Studie engagieren sich mehr als 9.600 Freiwillige in den Vereinen des Bundeslandes. Gemeinsam leisteten sie im vergangenen Jahr rund 1,6 Millionen Stunden ehrenamtliche Arbeit. Umgerechnet entspricht das der Arbeitsleistung von mehr als 900 Vollzeitbeschäftigten. Ohne dieses Engagement wären viele Vereine kaum überlebensfähig. Von der Nachwuchsbetreuung über die Platzpflege bis hin zur Organisation von Veranstaltungen wird ein Großteil der Arbeit unbezahlt erledigt.

Die Kantine ist oft wichtiger als der Tabellenplatz

Eine oft unterschätzte Rolle spielt dabei die Vereinskantine. Für zahlreiche Klubs ist sie die wichtigste Einnahmequelle. Gerade kleinere Vereine finanzieren einen beträchtlichen Teil ihres Spielbetriebs über den Verkauf von Speisen und Getränken bei Heimspielen. In manchen Fällen stammen bis zu einem Viertel der gesamten Einnahmen aus dem Kantinenbetrieb, teilt der Präsident des steirischen Fußballverbandes, Wolfgang Bartosch, in einem Bericht des ORF mit. Damit wird die Kantine nicht nur zum Treffpunkt für Fans und Familien, sondern auch zum wirtschaftlichen Rückgrat vieler Vereine.

Vereine kämpfen um Nachwuchs und Ehrenamtliche

Trotz der positiven Zahlen stehen zahlreiche Klubs vor Herausforderungen. Besonders die Gewinnung neuer freiwilliger Helfer wird zunehmend schwieriger. Viele Vereine berichten von wachsendem organisatorischem Aufwand und steigenden Anforderungen. Gleichzeitig wird es immer schwieriger, Menschen für langfristige ehrenamtliche Tätigkeiten zu gewinnen. Experten sehen deshalb Gemeinden und öffentliche Stellen gefordert, freiwilliges Engagement stärker zu fördern und sichtbar zu machen.