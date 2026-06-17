„Ein letztes Mal ins alte Rüsthaus“: Feuerwehr zieht nach 150 Jahren um

Für die Feuerwehr Vordernberg endet heute eine Ära. Nach mehr als 150 Jahren verlässt die Wehr ihr bisheriges Rüsthaus. Mit einem gemeinsamen Konvoi übersiedeln die Kameraden in ihr neues Feuerwehrhaus.

Für die Freiwillige Feuerwehr Vordernberg steht am heutigen Mittwoch ein ganz besonderer Meilenstein bevor. Nach mehr als 150 Jahren wird das bisherige Rüsthaus ein letztes Mal als Ausgangspunkt für die Einsatzfahrzeuge dienen. Gegen 18 Uhr werden die Kameraden in die Fahrzeuge einsteigen und sich gemeinsam auf den Weg in ihr neues Zuhause machen. Der Umzug markiert das Ende einer langen Ära und gleichzeitig den Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte der Feuerwehr.

Abschied von einem Stück Feuerwehrgeschichte

Über Generationen hinweg war das bisherige Rüsthaus weit mehr als nur ein Gebäude. Hier wurden Einsätze koordiniert, Übungen abgehalten und unzählige Stunden im Dienst der Bevölkerung verbracht. Mehr als eineinhalb Jahrhunderte lang prägte das Haus den Feuerwehralltag in Vordernberg. Viele Erinnerungen, Geschichten und besondere Momente sind eng mit dem Standort verbunden. Dem großen Umzug gingen intensive Vorbereitungen voraus. Zahlreiche Kameraden investierten in den vergangenen Monaten viel Zeit und Engagement, um den Wechsel in das neue Rüsthaus möglich zu machen. Nun steht das Projekt kurz vor seinem Höhepunkt.

Bevölkerung kann neues Feuerwehrhaus besichtigen

Wer das neue Zuhause der Feuerwehr kennenlernen möchte, bekommt dazu schon bald Gelegenheit. Am 8. August 2026 wird das neue Rüsthaus offiziell eingeweiht. Bei der feierlichen Eröffnung erhalten Besucher die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und das neue Feuerwehrhaus aus nächster Nähe zu besichtigen.