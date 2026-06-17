Kein Helm: 13-Jähriger bei E-Scooter-Sturz in Leibnitz schwer verletzt

Ein 13-Jähriger verlor bei einer Probefahrt in Arnfels die Kontrolle über das Fahrzeug, stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Graz geflogen.

Ein 13-Jähriger ist am Dienstagabend in Arnfels im Bezirk Leibnitz mit einem E-Scooter schwer verunglückt. Der Jugendliche musste nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik des LKH-Univ. Klinikums Graz geflogen werden.

Kontrolle nach Kanaldeckel verloren

Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr auf der Franz-Eckrieder-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 13-Jährige den E-Scooter seines 20-jährigen Freundes testen. Während der Fahrt auf einer abschüssigen Strecke dürfte er nach dem Überfahren eines Kanaldeckels die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. In weiterer Folge kam er zu Sturz und prallte auf die Fahrbahn. Der Jugendliche trug zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm.

Schwere Kopfverletzung erlitten

Beim Aufprall erlitt der 13-Jährige eine schwere Kopfverletzung. Ersthelfer sowie die alarmierten Rettungskräfte kümmerten sich sofort um den Verletzten und leiteten die medizinische Versorgung ein. Wegen der Schwere der Verletzungen wurde zusätzlich der Rettungshubschrauber Christophorus 12 angefordert. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Jugendliche in die Kinderklinik nach Graz geflogen. Während des Einsatzes sowie der Unfallaufnahme war die Franz-Eckrieder-Straße nur eingeschränkt befahrbar.