Skip to content
Region auswählen:
/ ©Canva Montage
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man eine Elektrofirma und einen Mann, der sich freut.
Gute Nachrichten für die steirische Firma: Am Mittwoch stimmten die Gläubiger beim Landesgericht Leoben dem vorgelegten Sanierungsplan zu.
Steiermark
17/06/2026
Zugestimmt

Sanierung geschafft: Steirische Elektrofirma kann weitermachen

Gute Nachrichten für ein steirisches Traditionsunternehmen: Nach der Insolvenz im Frühjahr haben die Gläubiger nun dem Sanierungsplan der Elektro- und Schaltanlagenbau Winter GmbH zugestimmt. Der Betrieb soll fortgeführt werden.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(209 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Für die Elektro- und Schaltanlagenbau Winter GmbH aus Knittelfeld gibt es nach schwierigen Monaten positive Nachrichten. Das Unternehmen, über dessen Vermögen im März ein Sanierungsverfahren eröffnet worden war, hat einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft geschafft. Am Mittwoch stimmten die Gläubiger beim Landesgericht Leoben dem vorgelegten Sanierungsplan zu.

Insolvenz mit Millionen-Schulden

Das Unternehmen hatte Ende März 2026 selbst die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens beantragt. Im Zuge des Verfahrens wurden Forderungen von insgesamt rund 7,1 Millionen Euro angemeldet. Davon wurden Forderungen in Höhe von knapp 6,75 Millionen Euro anerkannt. Anders als bei vielen Insolvenzen konnte der Geschäftsbetrieb während des gesamten Verfahrens fortgeführt werden. Laut Angaben des Alpenländischen Kreditorenverbandes (AKV) entwickelte sich die wirtschaftliche Situation dabei positiv. Auch die aktuelle Auftragslage sowie die erstellten Fortführungsprognosen lassen erwarten, dass das Unternehmen weiterhin erfolgreich wirtschaften kann. Die Arbeitsplätze bleiben erhalten. Derzeit beschäftigt das Unternehmen insgesamt 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter auch Leasingkräfte.

Gläubiger erhalten 20 Prozent ihrer Forderungen

Der angenommene Sanierungsplan sieht vor, dass die Gläubiger insgesamt 20 Prozent ihrer anerkannten Forderungen erhalten. Die Auszahlung erfolgt in vier Teilbeträgen innerhalb der kommenden zwei Jahre. Da die erforderlichen Mehrheiten erreicht wurden, gilt der Sanierungsplan als angenommen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: