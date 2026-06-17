Medizinischer Notfall auf der A9: Auto touchiert Leitschiene

Ein medizinischer Notfall dürfte am Mittwochvormittag zu einem Unfall auf der Strecke zwischen Kraubath und St. Lorenzen geführt haben. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitschiene. Der Lenker wurde versorgt.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr stellte sich rasch heraus, dass dem Unfall offenbar ein medizinischer Notfall des Lenkers vorausgegangen war.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr stellte sich rasch heraus, dass dem Unfall offenbar ein medizinischer Notfall des Lenkers vorausgegangen war.

Ein Verkehrsunfall hat am Mittwochvormittag auf der Strecke zwischen Kraubath und St. Lorenzen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 8.34 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem ein Auto in Fahrtrichtung Klagenfurt von der Fahrbahn abgekommen war. Das Fahrzeug touchierte dabei leicht die Leitschiene.

Feuerwehrsanitäter versorgen Lenker

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr stellte sich rasch heraus, dass dem Unfall offenbar ein medizinischer Notfall des Lenkers vorausgegangen war. Feuerwehrsanitäter übernahmen umgehend die Erstversorgung des Mannes. Kurz darauf konnte Entwarnung gegeben werden: Der Lenker befand sich laut Feuerwehr in stabilem Zustand. Während der Versorgung sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab und sorgten dafür, dass der übrige Verkehr möglichst gefahrlos vorbeigeleitet werden konnte. Im Einsatz standen die Feuerwehr St. Stefan ob Leoben, die Freiwillige Feuerwehr Kraubath an der Mur, Polizei, Rettung und Asfinag.