Viele Kinder liebten diesen steirischen Streichelzoo, jetzt ist für immer Schluss

Für viele Familien gehörte ein Besuch am Franziskus Tier-Erlebnisbauernhof in Unterlamm einfach dazu. Jetzt endet die Geschichte des beliebten Ausflugsziels. Die Betreiber ziehen nach zehn Jahren einen endgültigen Schlussstrich.

Für Generationen von Kindern war der Franziskus Tier-Erlebnisbauernhof in Unterlamm ein Ort voller Begegnungen mit Tieren, Natur und unvergesslichen Erlebnissen. Nun ist klar: Der beliebte Streichelzoo wird nicht mehr öffnen.

Für Generationen von Kindern war der Franziskus Tier-Erlebnisbauernhof in Unterlamm ein Ort voller Begegnungen mit Tieren, Natur und unvergesslichen Erlebnissen. Nun ist klar: Der beliebte Streichelzoo wird nicht mehr öffnen.

Für Generationen von Kindern war der Franziskus Tier-Erlebnisbauernhof in Unterlamm ein Ort voller Begegnungen mit Tieren, Natur und unvergesslichen Erlebnissen. Nun ist klar: Der beliebte Streichelzoo wird nicht mehr öffnen. Die Betreiber Erna Hammer und Franz Maurer haben beschlossen, den Betrieb endgültig einzustellen. Für viele Stammgäste kommt diese Nachricht überraschend.

Ein Herzensprojekt endet

Was einst mit viel Leidenschaft und einer großen Vision begann, entwickelte sich zu einem beliebten Ausflugsziel weit über die Grenzen der Südoststeiermark hinaus. Familien, Schulklassen und Kindergärten kamen regelmäßig nach Unterlamm, um Ziegen, Ponys, Affen, Kängurus und viele weitere Tiere zu besuchen. Doch hinter den Kulissen wurde der Betrieb in den vergangenen Jahren immer schwieriger. „Es war unser Traum“, berichten die Betreiber. Umso schwerer sei ihnen die Entscheidung gefallen, das Projekt aufzugeben.

Steigende Belastungen wurden zur Herausforderung

Mehrere Faktoren führten letztlich zum Aus. Die Folgen der Corona-Pandemie, steigende Kosten und ein zunehmender organisatorischer Aufwand belasteten den Betrieb. Hinzu kamen laut den Betreibern immer wieder Beschwerden, Anzeigen und Vandalenakte. Auch die Suche nach Personal wurde zunehmend schwieriger. Vor allem an Wochenenden und Feiertagen seien Mitarbeiter kaum mehr zu finden gewesen. Wie beliebt der Tier-Erlebnisbauernhof bis zuletzt war, zeigt ein Detail besonders eindrucksvoll: Selbst in den vergangenen Wochen hätten noch zahlreiche Kindergärten nachgefragt, wann wieder geöffnet werde. Viele Menschen hätten offenbar noch gar nicht realisiert, dass die Tore dauerhaft geschlossen bleiben. Eine Sorge vieler Besucher betrifft die Tiere. Hier können die Betreiber beruhigen: Die rund 150 Tiere werden weiterhin auf dem Hof leben und versorgt werden.