So viele Steirer fahren heuer mit dem Auto in den Urlaub

In der Steiermark startet heuer fast zwei Drittel mit dem Auto in den Sommerurlaub. Eine neue Helvetia-Studie zeigt: Sicherheit, Vorbereitung und ein geladenes Handy spielen dabei eine große Rolle.

In der Steiermark fahren heuer besonders viele mit dem Auto in den Sommerurlaub.

In der Steiermark fahren heuer besonders viele mit dem Auto in den Sommerurlaub.

Koffer einladen, Route checken und losfahren: Für viele Steirerinnen und Steirer beginnt der Sommerurlaub auf vier Rädern. Laut einer aktuellen Helvetia-Studie planen 64 Prozent der Steirer, heuer mit dem Auto in den Urlaub zu fahren. Das ist der höchste Wert im Bundesländer-Vergleich und liegt deutlich über dem Österreichschnitt von 56 Prozent. Auch das Sicherheitsgefühl spielt dabei eine große Rolle. 56 Prozent der Steirer fühlen sich bei der Urlaubsanreise mit dem Auto sicherer als mit dem Flugzeug. Österreichweit sind es 54 Prozent. Das Auto punktet also nicht nur mit Flexibilität, sondern für viele auch mit einem besseren Gefühl auf dem Weg in den Urlaub.

Fährst du heuer mit dem Auto ins Ausland in den Urlaub? Ja, ich plane mit dem Auto ins Ausland in den Urlaub zu fahren. Nein, ich bleibe dieses Jahr lieber im Inland. Ich bin mir noch unschlüssig, ob ich ins Ausland reisen werde. Ich habe keine Urlaubspläne für dieses Jahr. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Neue Routen stressen

Ganz entspannt ist die Fahrt aber nicht für alle. Fast die Hälfte der Steirer, nämlich 47 Prozent, gibt an, dass unbekannte Strecken bei längeren Autofahrten Stress auslösen. Österreichweit sind es 44 Prozent. Vor allem vor längeren Reisen wird deshalb geplant. Laut österreichweiter Studie informieren sich 89 Prozent der Befragten vor längeren Autofahrten über die Route. So soll die Fahrt in Richtung Strand, Berge oder See möglichst ruhig starten.

Handy muss voll sein

Ein fixer Begleiter auf längeren Autofahrten ist das Smartphone. 90 Prozent der Steirer ist es wichtig, dass das Handy vor längeren Fahrten geladen ist. Österreichweit liegt dieser Wert bei 86 Prozent. Das Handy dient dabei nicht nur zur Orientierung, sondern auch als Sicherheitsnetz und zur Unterhaltung. Knapp ein Drittel der Steirer, also 32 Prozent, stellt vor längeren Autofahrten oder Urlaubsreisen eine eigene Playlist zusammen. Österreichweit machen das 35 Prozent.

Gut vorbereitet los

Auch beim Fahrzeug selbst schauen viele vor der Fahrt genauer hin. 77 Prozent der Steirer überprüfen vor längeren Autofahrten in den Urlaub, ob das Auto verkehrstauglich ist. Dazu zählen etwa Reifendruck oder Flüssigkeitsstand. 80 Prozent informieren sich vor der Reise über die Verkehrsregeln im Urlaubsland. Damit liegen die Steirer knapp über dem Österreichschnitt bei den Verkehrsregeln. Bei der Fahrzeugkontrolle liegt der Österreichwert bei 79 Prozent.

Ankunft wird gemeldet

Nach der Fahrt geben viele ihren Liebsten Bescheid. 91 Prozent der Steirer melden sich, sobald sie am Urlaubsziel angekommen sind. Österreichweit machen das 87 Prozent. Andreas Gruber von Helvetia Österreich rät vor Urlaubsfahrten zu guter Vorbereitung: „Gerade vor Urlaubsfahrten zeigt sich, wie wichtig Vorbereitung ist. Route, Fahrzeugzustand, Verkehrsregeln und Erreichbarkeit sind einfache Punkte, die zur Sicherheit und Entspannung beitragen können. Genauso sinnvoll ist ein kurzer Blick in den eigenen Versicherungsschutz: Im Ausland zählen im Ernstfall schnelle Hilfe, klare Abläufe und das Wissen, welche Leistungen tatsächlich gedeckt sind“.

Zur Studie: Im Auftrag von Helvetia befragte Marketagent im Mai 2026 insgesamt 1.000 Personen österreichweit im Alter von 14 bis 75 Jahren. Die Erhebung ist repräsentativ für die österreichische Bevölkerung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2026 um 15:16 Uhr aktualisiert