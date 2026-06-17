4.000 Schüler stellten ihr Politik-Wissen unter Beweis

Mehr als 4.000 Schülerinnen und Schüler aus der Steiermark stellten sich heuer dem Quiz „Politische Bildung“. 24 schafften es bis ins Landesfinale - sechs von ihnen gingen als Sieger hervor.

Die Sieger des Quiz „Politische Bildung“ wurden in der Grazer Burg empfangen. Mehr als 4.000 Schülerinnen und Schüler aus der Steiermark hatten heuer teilgenommen.

Die Sieger des Quiz „Politische Bildung“ wurden in der Grazer Burg empfangen. Mehr als 4.000 Schülerinnen und Schüler aus der Steiermark hatten heuer teilgenommen.

Mehr als 4.000 Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Steiermark haben in diesem Schuljahr beim Quiz „Politische Bildung“ mitgemacht. Der Bewerb wurde heuer bereits zum 37. Mal ausgetragen. Am Ende qualifizierten sich 24 Jugendliche für das Landesfinale, das im März in der Landstube stattfand.

Sechs Sieger

Als Sieger gingen Emma Schwarz vom BG/BRG/BORG Kapfenberg, Tobias Ebner vom BG/BRG Weiz, Elias Augmeier von der Mittelschule Deutschlandsberg, Felix Luttenberger-Steinwender von der BHAK Weiz, Andreas Becker von der FS Odilien Graz und Markus Stadler von der LBS Eibiswald hervor. Sie setzten sich in ihren Bereichen durch und wurden nun in Graz empfangen.

©Land Steiermark/Andreas Resch 24 Jugendliche schafften es beim Quiz „Politische Bildung“ bis ins Landesfinale. Sechs von ihnen gingen am Ende als Sieger hervor.

Empfang in Graz

Am Mittwoch, dem 17. Juni, wurden die Finalisten und Preisträger in der Grazer Burg empfangen. Begleitet wurden sie unter anderem von Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner und drei Lehrern. Nach dem Empfang im Regierungssitzungszimmer gab es einen Fototermin und anschließend einen kleinen Empfang im Weißen Saal. Auch Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) gratulierte den Jugendlichen. Er hatte in seiner eigenen Schulzeit selbst einmal am Quiz „Politische Bildung“ teilgenommen. Zu den Finalisten sagte er: „Euer Engagement in noch jungen Jahren zeigt von der Bedeutung politischer Bildung.“ Außerdem betonte er: „Die hohe Anzahl an Teilnehmern im gesamten Bundesland zeigt, dass das Interesse junger Menschen an der Politik durchaus vorhanden ist und erfreulicherweise wieder zunimmt.“