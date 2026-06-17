Fast 1 Million Euro Passiva: Weststeirischer Traditionsbetrieb insolvent

In St. Martin im Sulmtal ist ein Familienunternehmen in die Insolvenz gerutscht: Über Jöbstl Reisen wurde am Landesgericht Graz ein Konkursverfahren eröffnet.

Ein Busreise-Unternehmen aus der Weststeiermark ist insolvent. Für Jöbstl Reisen ist ein Konkursverfahren eröffnet worden, die Zukunft des Betriebs ist offen.

Ein Busreise-Unternehmen aus der Weststeiermark ist insolvent. Für Jöbstl Reisen ist ein Konkursverfahren eröffnet worden, die Zukunft des Betriebs ist offen.

Über das Vermögen der Johann Jöbstl Gesellschaft m.b.H. mit Sitz in St. Martin im Sulmtal wurde am Mittwoch, dem 17. Juni 2026, ein Konkursverfahren eröffnet. Zuständig ist das Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz. Das Unternehmen ist in der Weststeiermark als Anbieter von Busreisen bekannt. Laut KSV1870 wurde der Betrieb mit Gesellschaftsvertrag vom 10. Dezember 1980 gegründet.

Busreisen betroffen

Zum Geschäft des Unternehmens gehören laut Angaben des KSV1870 die Organisation und Durchführung von Busreisen im In- und Ausland. Auch Gruppen-, Vereins- und Firmenfahrten, der Reisebürobetrieb, Buscharter sowie der Verkauf von Pauschalreisen zählen dazu.

34 Gläubiger

Von der Insolvenz betroffen sind laut KSV1870 zwei Dienstnehmer und 34 Gläubiger. Die Aktiva werden mit rund 332.000 Euro angegeben, die Passiva mit rund 986.000 Euro. Diese Zahlen stammen aus der Bilanz per 31. Dezember 2024. Als Insolvenzursache nennt die Schuldnerin die kurzfristige und unerwartete Fälligstellung von Finanzierungen durch Investoren.

Zukunft offen

Alternative Finanzierungsquellen konnten laut Schuldnerangaben im verfügbaren Zeitraum nicht aufgestellt werden. Das Unternehmen weist demnach eine stark fremdfinanzierte Struktur auf. Ob der Betrieb weitergeführt werden kann, ist derzeit unklar. Die Finanzierung eines Fortbetriebs ist laut KSV1870 nicht gesichert.

Prüfung folgt

Zum Insolvenzverwalter wurde Michael Berghofer, Rechtsanwalt in Feldbach, bestellt. Die Anmeldefrist für Gläubiger läuft bis 29. Juli 2026. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 13. August 2026 statt. „Der Insolvenzverwalter wird prüfen, ob eine Fortführung des Unternehmens im Interesse der Gläubiger liegt, aus derzeitiger Sicht ist dies laut Schuldnerangaben zu verneinen “, so Herma Jonke, Referentin KSV1870 Graz.