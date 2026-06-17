Bezirksgericht Schladming: Nationalratsabgeordneter kämpft für Erhalt

In der Steiermark wird weiter über mögliche Gerichtsschließungen diskutiert. Jetzt meldet sich Mario Lindner zu Wort: Das Bezirksgericht Schladming und wichtige Leistungen im Bezirk Liezen sollen erhalten bleiben.

Die Debatte um mögliche Schließungen steirischer Bezirksgerichte reißt nicht ab. Nach den bisher bekannten Plänen könnten in Österreich bis zu 16 Bezirksgerichte betroffen sein. In der Steiermark stehen laut ersten Informationen unter anderem Bruck an der Mur, Murau, Mürzzuschlag und Schladming im Raum. Fix entschieden ist laut bisherigem Stand noch nichts.

Sorge um Liezen

Jetzt meldet sich auch NAbg. Mario Lindner (SPÖ) zur möglichen Schließung des Bezirksgerichts Schladming zu Wort. Er verweist dabei auf die Situation im Bezirk Liezen. Dort habe man in den vergangenen Jahren bereits stark mit Schließungen und der Abwanderung wichtiger Einrichtungen zu kämpfen gehabt. Für Lindner ist deshalb klar, dass eine weitere Ausdünnung öffentlicher Einrichtungen verhindert werden muss.

©Parlamentsdirektion/ Thomas Topf NAbg. Mario Lindner warnt vor einer weiteren Ausdünnung im Bezirk Liezen.

Lindner kündigt Einsatz an

Wörtlich sagt Lindner: „Gerade der Bezirk Liezen hatte in den letzten Jahren besonders stark mit Schließungen und der Abwanderung wichtiger Einrichtungen zu kämpfen. Als regionaler Abgeordneter werde ich mich daher für den Erhalt des Bezirksgerichts einsetzen und an das zuständige Justizministerium herantreten.“

Standortliste offen

Auch Lindner betont, dass die endgültige Standortliste derzeit noch nicht feststeht. Trotzdem brauche es aus seiner Sicht schon jetzt klare Schritte für den Bezirk. „In jedem Fall muss eine Ausdünnung öffentlicher Institutionen und Leistungen im Bezirk Liezen verhindert werden. Auch wenn die finale Standortliste derzeit noch Gegenstand politischer Verhandlungen ist, muss sichergestellt werden, dass die Arbeitsplätze, Leistungen und Amtsstunden des Bezirksgerichts in jedem Fall für den Bezirk Liezen erhalten bleiben. Dafür werde ich mich als Vorsitzender der SPÖ Liezen mit voller Kraft einsetzen!“

Kritik bleibt laut

Zuvor hatten bereits mehrere steirische Politiker die möglichen Schließungen kritisiert. FPÖ-Landtagsabgeordneter Philipp Könighofer sprach von einem Angriff auf den ländlichen Raum. Auch SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz forderte den Erhalt sämtlicher steirischer Bezirksgerichte. Mit Lindners Stellungnahme kommt nun weitere Kritik aus dem Bezirk Liezen dazu.