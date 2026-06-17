In Graz gezeigt: So gelingt Inklusion am Arbeitsmarkt

In Graz wurde gezeigt, wie Menschen mit Lernschwierigkeiten aus der Behindertenhilfe in den ersten Arbeitsmarkt kommen können, wenn Betriebe offen sind und die Rahmenbedingungen passen.

GF Andreas Konezky (UMS Friedhofservice & Grabpflege GmbH), Siegfried Suppan (Anwalt für Menschen mit Behinderung), Andreas Pepper (Jugend am Werk Steiermark), Dietmar Ogris (Verein Selbstbestimmt Leben), Renate Pfleger (Volkshilfe-Sozialzentrums Graz-Umgebung), Gundula Dengg (A11-FA Soziale Arbeit) und Thomas Marka (Projektleiter bei People First Steiermark) bei der Tagung „Inklusive Arbeit - Drei Perspektiven" (v.l.)

GF Andreas Konezky (UMS Friedhofservice & Grabpflege GmbH), Siegfried Suppan (Anwalt für Menschen mit Behinderung), Andreas Pepper (Jugend am Werk Steiermark), Dietmar Ogris (Verein Selbstbestimmt Leben), Renate Pfleger (Volkshilfe-Sozialzentrums Graz-Umgebung), Gundula Dengg (A11-FA Soziale Arbeit) und Thomas Marka (Projektleiter bei People First Steiermark) bei der Tagung „Inklusive Arbeit - Drei Perspektiven" (v.l.)

Rund 4.000 Menschen mit Behinderung sind aktuell in Einrichtungen und Betrieben der Behindertenhilfe tätig. Sie bekommen dort ein Taschengeld, sind aber sozialversicherungsrechtlich nicht abgesichert. Genau darum ging es am Mittwoch, dem 17. Juni 2026, bei der Tagung „Inklusive Arbeit – Drei Perspektiven“ in Graz. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Menschen mit Lernschwierigkeiten der Weg in den ersten Arbeitsmarkt gelingen kann. Veranstaltet wurde die Tagung von Siegfried Suppan, Anwalt für Menschen mit Behinderung, gemeinsam mit People First Steiermark.

Beispiele aus Graz

Vorgestellt wurden zwei Beispiele aus der Praxis. Die Volkshilfe Steiermark beschäftigt seit Oktober 2023 in einem Kindergarten in Hart bei Graz eine Frau mit Lernschwierigkeiten. Die UMS Friedhofservice & Grabpflege GmbH beschäftigt seit 2018 drei Friedhofsgärtner mit Lernschwierigkeiten. Beide Betriebe arbeiten im Projekt „inArbeit” mit Jugend am Werk Steiermark zusammen. Seit 2018 konnten darüber insgesamt 25 Menschen mit Lernschwierigkeiten in verschiedenen Bereichen am ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen.

Hilfe im Betrieb

Damit der Schritt in den Arbeitsmarkt klappt, braucht es laut Thomas Marka, Projektleiter bei People First Steiermark, vor allem Offenheit im Betrieb. „In erster Linie braucht es die Bereitschaft des Unternehmens, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen und natürlich Unterstützung direkt am Arbeitsplatz.” Bisher gibt es nur wenige Erfahrungen damit. Denn bislang konnten kaum Menschen aus der Behindertenhilfe in den regulären Arbeitsmarkt wechseln. Auch Vorbehalte gegenüber solchen Beschäftigungsmodellen machen den Weg schwieriger.

©Land Steiermark/Streibl Siegfried Suppan, Andreas Pepper, Andreas Konezky, Thomas Marka Dietmar Ogris präsentierten beim Pressegespräch die Ergebnisse der Tagung.

Wunsch nach Regeln

Die Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter sehen die gezeigten Projekte als wichtigen Schritt. Gleichzeitig fordern sie bessere gesetzliche und finanzielle Rahmenbedingungen vom Land Steiermark und vom Bund. Auch Renate Pfleger, Leiterin des Volkshilfe-Sozialzentrums Graz-Umgebung, sieht in der Praxis noch Hürden. Sie sagt, dass im Bereich Kinderbildung und -betreuung derzeit passende gesetzliche und förderrechtliche Rahmenbedingungen fehlen.

Mehr Chancen

Andreas Konezky, Geschäftsführer der UMS Friedhofservice & Grabpflege GmbH, berichtet von positiven Erfahrungen. Für ihn funktioniert Inklusion besonders dann gut, wenn das ganze Team offen ist und zusammenhält. Andreas Pepper von Jugend am Werk Steiermark betont, dass Menschen mit Behinderung bezahlter Arbeit nachgehen können sollen, wenn sie das möchten. Sein Ziel: Diese Möglichkeit soll allen offenstehen, die diesen Weg gehen wollen.