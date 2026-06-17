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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Eine aufziehende Gewitterfront
Sonne und Hitze prägen den Donnerstag, über den Bergen sind lokale Gewitter möglich.
Steiermark
17/06/2026
Prognose

Steiermark: Heißer Donnerstag mit lokalen Wärmegewittern

Der Donnerstag bringt der Steiermark heißes Sommerwetter. Am Nachmittag steigt über den Bergen die Gewittergefahr.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)
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Am Donnerstag, dem 18. Juni, zeigt sich das Wetter in der Steiermark zunächst sonnig und zunehmend heiß. „Der Donnerstag hat sonniges und zunehmend heißes Sommerwetter zu bieten“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen mächtige Quellwolken. Daraus können sich lokale, teils kräftige Wärmegewitter entwickeln. Am größten ist die Gewitterwahrscheinlichkeit voraussichtlich im Bereich und unmittelbar südlich des Randgebirges. Die Temperaturen steigen auf 26 bis 30 Grad.

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