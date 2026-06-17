Steiermark: Heißer Donnerstag mit lokalen Wärmegewittern

Am Donnerstag, dem 18. Juni, zeigt sich das Wetter in der Steiermark zunächst sonnig und zunehmend heiß. „Der Donnerstag hat sonniges und zunehmend heißes Sommerwetter zu bieten“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen mächtige Quellwolken. Daraus können sich lokale, teils kräftige Wärmegewitter entwickeln. Am größten ist die Gewitterwahrscheinlichkeit voraussichtlich im Bereich und unmittelbar südlich des Randgebirges. Die Temperaturen steigen auf 26 bis 30 Grad.