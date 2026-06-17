Sekundenschlaf? Zwei Verletzte nach Kollision in Deutschlandsberg

Bei einer Frontalkollision zweier Pkw am Mittwochnachmittag im Gemeindegebiet von Stainz erlitten beide Lenker Verletzungen unbestimmten Grades.

Ein 27-Jähriger war nach ersten Erkenntnissen wegen Übermüdung auf die Gegenfahrbahn geraten.

Ein 27-Jähriger war nach ersten Erkenntnissen wegen Übermüdung auf die Gegenfahrbahn geraten.

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Herbersdorf in der Gemeinde Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 16 Uhr war ein 27-jähriger Autofahrer auf einer Gemeindestraße von der L 638 kommend in Richtung Herbersdorf unterwegs, als er auf einer Fahrbahnkuppe die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Unfall wegen Übermüdung?

Vermutlich aufgrund von Übermüdung geriet der junge Mann zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn. In diesem Moment kam ihm ein 49-jähriger Pkw-Lenker entgegen, woraufhin die beiden Fahrzeuge frontal miteinander kollidierten. Beide Autofahrer zogen sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Rettungshubschrauber war im Einsatz

Nach der ersten medizinischen Versorgung an der Unfallstelle musste der 49-Jährige vom Rettungshubschrauber in das UKH Graz geflogen werden. Der 27-jährige Unfallverursacher wurde vom Rettungsdienst in das LKH Wagna transportiert.