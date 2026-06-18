Auto überschlägt sich und landet auf Radweg

In der Nacht auf Donnerstag verlor ein Lenker (19) auf der B 72 Weizerstraße die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich. Er und seine Beifahrerin (17) wurden verletzt.

In einer leichten Rechtskurve verlor der junge Mann aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Schleudern. „Dabei touchierte der Wagen mehrere Verkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark.

Auto überschlug sich

In der Folge kam das Auto links von der Weizerstraße ab und wurde über eine Böschung geschleudert. „Es überschlug sich und kam nach rund 50 Metern auf dem neben der Fahrbahn verlaufenden Radweg zum Stillstand“, so die Polizisten weiter. Der Lenker setzte selbstständig die Rettungskette in Gang.

Unfall forderte zwei Verletzte

Er sowie seine 17-jährige Beifahrerin konnten sich eigenständig aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort lieferte das Rote Kreuz Weiz den 19-Jährigen in das LKH Weiz ein. Die Jugendliche wurde in die Universitätsklinik Graz gebracht. „Ein Alkotest bei dem Fahrzeuglenker verlief negativ“, so die Beamten abschließend.