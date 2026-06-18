Aufregung in Leoben: Umstrittener AfD-Politiker soll bei Burschenschaft reden

In Leoben wächst die Kritik an einem geplanten Auftritt des deutschen AfD-Politikers Matthias Helferich. Er soll am Samstag beim Stiftungsfest der Leobener Burschenschaft Leder als Festredner auftreten. Helferich gilt als einer der umstrittensten Politiker der AfD. Die Montanuniversität Leoben betont, dass die Veranstaltung nicht in Räumen der Universität stattfindet.

Montanuni Leoben grenzt sich klar ab

Die Montanuniversität Leoben distanziert sich deutlich vom angekündigten Auftritt. Man habe mit der Veranstaltung nichts zu tun, heißt es vonseiten der Hochschule. Die Universität stelle klar, dass sie jede Form von Extremismus, Diskriminierung und Hass ablehne. Brisant ist der Fall auch deshalb, weil die Montanuniversität seit Jahren bemüht ist, eine klare Grenze zu deutschnationalen Burschenschaften zu ziehen. Seit 2023 ist es Burschenschaften untersagt, bei akademischen Feiern bewaffnet zu chargieren.

Wer ist Matthias Helferich?

Matthias Helferich sitzt seit 2021 im Deutschen Bundestag. In Deutschland ist er wegen mehrerer Aussagen und Chatprotokolle umstritten. Besonders bekannt wurde eine Formulierung, wonach er sich als „freundliches Gesicht des Nationalsozialismus“ bezeichnet haben soll. Helferich stellte diese Aussage später als ironisch dar. Auch innerhalb der AfD ist Helferich hoch umstritten. Gegen ihn wurde in Nordrhein-Westfalen ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet. Das Landesschiedsgericht der AfD beschloss 2025 in erster Instanz seinen Ausschluss aus der Partei. Rechtskräftig ist dieser Schritt laut Berichten noch nicht.

Sozialistische Jugend fordert Ausschluss

Scharfe Kritik kommt von der Sozialistischen Jugend Steiermark. Sie fordert das Rektorat der Montanuniversität Leoben auf, die Burschenschaft Leder von allen universitären Veranstaltungen und Strukturen auszuschließen. „Wer nach einem solchen Vorfall Jahre später einen Rechtsextremen der AfD als Festredner einlädt, beweist, dass er nichts gelernt hat“, sagt SJ-Steiermark-Vorsitzender Constantin Benga. Für ihn sei die Einladung kein Zufall, sondern eine bewusste politische Entscheidung.

©SJ Steiermark

Kritik auch wegen früherem Vorfall

Die Sozialistische Jugend verweist zudem auf einen Vorfall aus dem Jahr 2018. Damals sorgten Flugblätter der Burschenschaft Leder für bundesweite Empörung. Darauf soll ein Bild des NS-Malers Wolfgang Willrich verwendet worden sein. Inhaltlich richteten sich die Flugblätter laut Kritikern gegen homosexuelle Menschen. In der Folge wurden damals Ermittlungen wegen des Verdachts der Verhetzung sowie Prüfungen hinsichtlich eines möglichen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz bekannt.