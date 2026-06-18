Große Trauer im steirischen Fußball: Trainer stirbt mit nur 45 Jahren

Die Nachricht erschüttert viele Fußballvereine in der Obersteiermark. Martin Gaber ist im Alter von nur 45 Jahren verstorben. Als Nachwuchstrainer, Jugendleiter und Wegbegleiter prägte er über Jahre zahlreiche junge Talente.

Mit Martin Gaber hat die steirische Fußballfamilie einen Menschen verloren, der für viele weit mehr war als ein Trainer. Er war Förderer, Zuhörer, Vorbild und Freund. Der langjährige Nachwuchsbetreuer ist im Alter von nur 45 Jahren verstorben. Die Nachricht löste in zahlreichen Vereinen und bei vielen ehemaligen Spielern große Betroffenheit aus.

Generationen von Nachwuchsspielern begleitet

Über viele Jahre war Martin Gaber eng mit dem Fußball in der Obersteiermark verbunden. Seine Wurzeln lagen beim SV Thörl, für den er lange selbst auf dem Platz stand. Später widmete er sich mit voller Leidenschaft der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Als Trainer und Jugendleiter engagierte er sich unter anderem in Bruck an der Mur und Kapfenberg. Sein besonderes Talent bestand darin, junge Menschen nicht nur sportlich weiterzubringen, sondern ihnen auch Werte für das Leben mitzugeben. Viele Nachwuchsspieler erinnern sich heute an einen Trainer, der immer ein offenes Ohr hatte und dessen Begeisterung für den Fußball ansteckend war.

„Sein Einsatz war außergewöhnlich“

Besonders groß ist die Trauer beim SC Bruck. Dort würdigt man Gaber als einen Menschen, der die Nachwuchsarbeit in der Region entscheidend mitgeprägt hat. Mit großem Engagement und unermüdlichem Einsatz habe er dazu beigetragen, jungen Fußballerinnen und Fußballern Perspektiven zu geben. Zahlreiche Talente konnten von seinem Wissen, seiner Erfahrung und seiner menschlichen Art profitieren. Zuletzt war Gaber in der Nachwuchsabteilung des Kapfenberger SV tätig. Auch dort investierte er unzählige Stunden, um junge Spieler auf ihrem Weg zu begleiten.

Mehr als nur ein Trainer

Wer Martin Gaber kannte, spricht nicht zuerst über Ergebnisse oder Tabellenplätze. Viel öfter fallen Worte wie herzlich, hilfsbereit und positiv. Für viele Kinder war er ein wichtiger Begleiter in einer prägenden Lebensphase. Für Eltern ein verlässlicher Ansprechpartner. Für Vereine ein Mensch, auf den man sich jederzeit verlassen konnte. Martin Gaber hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder. Die Verabschiedung findet am Freitag, 26. Juni, um 11 Uhr am Lichtensteinfriedhof in Bruck an der Mur statt.