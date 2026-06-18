Gewitter-Warnung für die Steiermark: Hagel und Sturmböen drohen

Sommerliche Temperaturen bis 30 Grad sorgen heute für erhöhte Unwettergefahr in der Steiermark. Meteorologen warnen vor teils kräftigen Gewittern mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Besonders am Nachmittag und Abend krachts.

Der Donnerstag startet vielerorts freundlich und sommerlich. Doch mit den steigenden Temperaturen wächst auch die Gefahr für teils kräftige Gewitter. Wetterdienste warnen für große Teile der Steiermark vor Starkregen, Sturmböen und Hagel. Laut aktuellen Prognosen unter anderem von Unwetterwarnungen Steiermark & Worldwide Weather Reports gilt die Warnung von 12 bis 22 Uhr. Besonders am Nachmittag und Abend können sich über dem Land rasch Gewitterzellen entwickeln.

Bis zu 30 Grad vor den Gewittern

Zunächst zeigt sich das Wetter von seiner sommerlichen Seite. Ein Mix aus Sonne und Wolken sorgt laut GeoSphere Austria für Temperaturen zwischen 26 und 30 Grad. Mit der zunehmenden Erwärmung bilden sich vor allem über den Bergen größere Quellwolken. Daraus können sich lokale, aber teils kräftige Wärmegewitter entwickeln. Die höchste Gewitterwahrscheinlichkeit wird entlang des Randgebirges und südlich davon erwartet.

Hast du das Gefühl, dass Starkregen und Unwetter zunehmen? Ja, schon! Nein, heftige Gewitter gab es früher auch schon. Kann ich nicht beurteilen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Hagel bis zu drei Zentimeter möglich

Besonders aufmerksam sollten Menschen in den orange markierten Warnbereichen sein. Dort rechnen Wetterexperten mit kräftigeren Gewittern. Dort drohen unter anderem: Lokaler Starkregen, Sturmböen, Blitzschläge, Hagel mit einer Größe von bis zu drei Zentimetern. Auch in den gelb markierten Regionen besteht Gewittergefahr. Dort werden ebenfalls Starkregen, Blitzschlag und kräftiger Wind erwartet. Hagelkörner können hier eine Größe von ein bis zwei Zentimetern erreichen.

©Unwetterwarnungen Steiermark & Worldwide Weather Reports Vorsicht ist heute geboten.

Gewitter ziehen am Abend wieder ab

Die gute Nachricht: Die Unwettergefahr dürfte nur von kurzer Dauer sein. Laut Prognose klingen Schauer und Gewitter am Abend rasch ab. In der Nacht lockert es vielerorts auf, die Temperaturen sinken auf 13 bis 18 Grad. Bereits am Freitag kehrt wieder stabiles Sommerwetter zurück. Ein Hochdruckgebiet sorgt für viel Sonnenschein und nur eine geringe Gewitterneigung. Dafür steigen die Temperaturen erneut deutlich an. In vielen Tälern und Niederungen werden mehr als 30 Grad erwartet. Gleichzeitig nimmt die Schwüle zu, wodurch die Hitzebelastung spürbar ansteigen wird.