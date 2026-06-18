Lkw mit bis zu 120 Schweinen verunglückt: Zahlreiche Tiere gestorben

Ein schwerer Unfall hat heute auf der A9 in der Obersteiermark einen Großeinsatz ausgelöst. Ein mit bis zu 120 Schweinen beladener Lkw kam von der Fahrbahn ab. Zahlreiche Tiere starben, andere liefen nach dem Unfall frei herum.

Ein mit rund 100 bis 120 Schweinen beladener Lkw-Zug kam gegen 6.30 Uhr von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter.

Ein mit rund 100 bis 120 Schweinen beladener Lkw-Zug kam gegen 6.30 Uhr von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter.

Was sich Donnerstagfrüh auf der Pyhrnautobahn (A9) bei Rottenmann ereignete, bot den Einsatzkräften ein erschütterndes Bild. Ein mit rund 100 bis 120 Schweinen beladener Lkw-Zug kam gegen 6.30 Uhr von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter. Das Fahrzeug blieb seitlich liegen. Für viele der Tiere kam jede Hilfe zu spät.

©BFV Liezen Zahlreiche Schweine waren aus dem verunglückten Transporter entkommen und liefen im Bereich der Unfallstelle umher.

Schweine liefen nach dem Unfall frei umher

Unmittelbar nach dem Unfall wurden die Feuerwehren Ardning, Selzthal und Rottenmann alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, bot sich ihnen eine außergewöhnliche Lage: Zahlreiche Schweine waren aus dem verunglückten Transporter entkommen und liefen im Bereich der Unfallstelle umher. Die Feuerwehr sicherte zunächst den Bereich ab und begann anschließend, die Tiere einzufangen. In einem provisorisch errichteten Gatter wurden die überlebenden Schweine gesammelt und versorgt. Nach Angaben der Einsatzkräfte starben zahlreiche Tiere bei dem Unfall. Weitere Schweine wurden verletzt und mussten von einem Tierarzt untersucht werden. Die überlebenden Tiere sollen mit einem Ersatztransporter abtransportiert werden.

A9 in Richtung Graz gesperrt

Wegen des aufwendigen Einsatzes wurde die A9 in Fahrtrichtung Graz vorübergehend komplett gesperrt. Neben mehreren Feuerwehren standen laut BFV Liezen auch das Rote Kreuz, die Polizei, die ASFINAG sowie ein Bergeunternehmen im Einsatz. Der Lenker des Lkw wurde bei dem Unfall nicht im Fahrzeug eingeklemmt. Laut ersten Informationen trat auch keine größere Menge an Treibstoff oder anderen Betriebsmitteln aus, weshalb kein Umweltalarm ausgelöst werden musste.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 09:23 Uhr aktualisiert