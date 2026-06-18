Konstantin Wecker sagt Weiz-Konzert ab: „Es tut mir unendlich leid“

Für Konstantin Wecker ist es eine Entscheidung, die ihm sichtbar schwerfällt. Der deutsche Liedermacher hat sein Konzert am 19. Juni in Weiz abgesagt. Seine Erkrankung sei weiter fortgeschritten, erklärte der 78-Jährige.

Das für Freitag, 19. Juni, geplante Konzert von Konstantin Wecker im Kunsthaus Weiz findet nicht statt. Die Absage ist Teil einer kompletten Tournee-Streichung des deutschen Liedermachers. Das Kunsthaus Weiz informierte bereits darüber, dass gekaufte Tickets bei jener Verkaufsstelle zurückgegeben werden können, bei der sie erworben wurden.

Emotionale Botschaft an seine Fans

In einer persönlichen Nachricht wandte sich der 78-Jährige an sein Publikum. Die Entscheidung falle ihm schwer, erklärte Wecker. „Es tut mir unendlich leid“, schreibt der Musiker. Er habe gehofft, rechtzeitig zu genesen, doch seine Erkrankung sei inzwischen weiter fortgeschritten. Deshalb sei es ihm nicht möglich, die geplanten Konzerte zu spielen und aus seinem Buch zu lesen. Besonders schmerzlich sei für ihn die Vorstellung, nach Jahrzehnten auf der Bühne derzeit nicht mehr für sein Publikum auftreten zu können.

Erkrankung macht Auftritte unmöglich

Bereits im vergangenen Jahr hatte Konstantin Wecker öffentlich gemacht, dass er an Nervenschäden in seiner linken Hand leidet. Nach eigenen Angaben kann er deshalb nicht mehr Klavier spielen. Schon Ende 2025 mussten mehrere Konzerte abgesagt werden. Nun folgt die komplette Tournee. Betroffen sind auch mehrere geplante Auftritte in Österreich. Trotz der schwierigen Situation gibt sich Wecker nicht völlig auf. Er hoffe, dass ihm die Ärzte in den kommenden Monaten helfen können. „Vielleicht kann ich dann zu meinem 80. Geburtstag noch einmal auf die Bühne zurückkehren“, schreibt der Künstler. Für seine Fans findet er zum Abschluss besonders persönliche Worte: Er danke ihnen für ihre jahrzehntelange Treue und Unterstützung.