Schon der dritte Unfall an derselben Stelle: Motorradfahrer am Sölkpass schwer verletzt

Ein 65-Jähriger ist am Sölkpass schwer verunglückt. Der Mann kam mit seinem Motorrad von der Straße ab und prallte gegen große Steine am Fahrbahnrand. An derselben Stelle ereigneten sich bereits drei schwere Unfälle.

Aus bisher unbekannter Ursache kam der 65-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland mit seinem Zweirad bei Kilometer 31,2 auf der L704 von der Straße ab.

Aus bisher unbekannter Ursache kam der 65-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland mit seinem Zweirad bei Kilometer 31,2 auf der L704 von der Straße ab.

Die kurvenreiche Sölkpass-Straße zieht jedes Jahr zahlreiche Motorradfahrer an. Am Mittwochnachmittag kam es dort erneut zu einem schweren Unfall. Ein 65-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland wurde dabei schwer verletzt.

Motorrad kommt von Fahrbahn ab

Aus bisher unbekannter Ursache kam der 65-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland mit seinem Zweirad bei Kilometer 31,2 auf der L704 von der Straße ab. In weiterer Folge prallte er gegen große Steine am Fahrbahnrand. Die Wucht des Aufpralls war erheblich. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt werden. Neben Rettungskräften und Polizei wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Schöder alarmiert. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, unterstützten bei der Erstversorgung und halfen beim Transport des Verletzten zum Notarzthubschrauber. Anschließend wurde der 65-Jährige mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 14 in ein Krankenhaus geflogen.

Auffällige Unfallserie an derselben Stelle

Besonders traurige ist, dass laut FF Schöder sich genau an diesem Straßenabschnitt bereits mehrere Motorradunfälle ereignet haben. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Schöder handelt es sich bereits um den dritten Motorradunfall in den Jahren 2025 und 2026 an derselben Stelle der Sölkpass-Straße. Ob die Kurvenführung, die Streckencharakteristik oder andere Faktoren dabei eine Rolle spielen, ist derzeit nicht bekannt.