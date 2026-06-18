A9-Unfall mit zahlreichen toten Schweinen: Ursache steht fest

Nach dem schweren Unfall eines Tiertransporters auf der A9 gibt es nun neue Erkenntnisse. Der Lenker dürfte laut eigenen Angaben am Steuer eingeschlafen sein. Zahlreiche Schweine starben, die A9 Richtung Graz bleibt gesperrt.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, bot sich ihnen eine außergewöhnliche Lage: Zahlreiche Schweine waren aus dem verunglückten Transporter entkommen und liefen im Bereich der Unfallstelle umher.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, bot sich ihnen eine außergewöhnliche Lage: Zahlreiche Schweine waren aus dem verunglückten Transporter entkommen und liefen im Bereich der Unfallstelle umher.

Nach dem schweren Unfall eines Tiertransporters auf der Pyhrnautobahn (A9) bei Rottenmann sind nun weitere Details bekannt geworden, 5 Minuten hat im Vorfeld berichtet: Lkw mit bis zu 120 Schweinen verunglückt: Zahlreiche Tiere gestorben. Der Lenker des Lkw gab an, kurz eingenickt zu sein. Der Unfall führte zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei.

Fahrer nennt Sekundenschlaf als Ursache

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall auf Höhe des Straßenkilometers 73,65 am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr. Der Fahrer soll eigenen Angaben zufolge aufgrund von Sekundenschlaf rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. In weiterer Folge kippte der Tiertransporter um und kam neben der Autobahn zum Liegen. Der Fahrzeuglenker blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.

Zahlreiche Tiere starben

Für viele der transportierten Schweine endete der Unfall jedoch tödlich. Wie viele Tiere tatsächlich verendet sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Bereits kurz nach dem Unfall bot sich den Einsatzkräften ein dramatisches Bild. Mehrere Schweine liefen frei im Bereich der Unfallstelle umher, nachdem sie aus dem beschädigten Transportfahrzeug entkommen waren. Die überlebenden Tiere wurden von den Einsatzkräften eingefangen und gesichert. Ein Tierarzt wurde ebenfalls zur Unfallstelle gerufen. Wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten bleibt die A9 in Fahrtrichtung Graz weiterhin gesperrt. Die Umleitung erfolgt derzeit über die B113. Verkehrsteilnehmer müssen mit Verzögerungen rechnen.