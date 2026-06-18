Einkaufen ohne Reizüberflutung: BILLA weitet „Stille Stunde“ in der Steiermark aus

BILLA erweitert die „Stille Stunde“ in der Steiermark. Das inklusive Angebot wird dort weiter ausgebaut und in zusätzlichen Filialen angeboten. Das steckt dahinter.

(v.l.n.r.): Peter Gschiel (BILLA Vertriebsdirektor in der Steiermark), Scarlet Ianc (Diversity, Equity & Inclusion Managerin der REWE Group) und Kai Pataky (BILLA Vorstand Vertrieb) freuen sich auf den Roll-out der „Stillen Stunde” in jedem Bezirk in der Steiermark.

(v.l.n.r.): Peter Gschiel (BILLA Vertriebsdirektor in der Steiermark), Scarlet Ianc (Diversity, Equity & Inclusion Managerin der REWE Group) und Kai Pataky (BILLA Vorstand Vertrieb) freuen sich auf den Roll-out der „Stillen Stunde” in jedem Bezirk in der Steiermark.

BILLA weitet seine „Stille Stunde“ in der Steiermark deutlich aus. Ab 24. Juni soll die reizreduzierte Einkaufszeit jeweils mittwochs von 14 bis 15 Uhr in ausgewählten Märkten in ganz Österreich stattfinden. 5 Minuten berichtete: „Stille Stunde“ bei Billa soll mindestens einmal pro Woche kommen.

„Stille Stunde“: Weitere Billa-Filialen in der Steiermark bieten reizreduziertes Einkaufen

Insgesamt 73 neue Standorte bieten jeden Mittwoch von 14 bis 15 Uhr die Möglichkeit, reizreduziert einzukaufen. An dem Roll-out nehmen auch drei Märkte in der Steiermark teil. Die Ausweitung ergänzt das bestehende Angebot der 50 BILLA und BILLA PLUS Märkte, die die „Stille Stunde“ bereits täglich umsetzen – darunter 15 Märkte in der Steiermark.

Was ist die „Stille Stunde“ bei Billa?

Während der „Stillen Stunde“ werden in den teilnehmenden Filialen akustische und visuelle Reize wie Musik, Durchsagen oder Werbespots reduziert, außerdem werden Licht und Abläufe angepasst. Ziel ist es, insbesondere Menschen mit Autismus oder anderen Neurodivergenzen einen ruhigeren Einkauf zu ermöglichen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 15:54 Uhr aktualisiert