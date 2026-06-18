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BTF Werk Veitschnach Unfall in Groß-Veitsch gerettet!
Die Freiwillige Betriebsfeuerwehr Veitsch Radex, Freiwillige Feuerwehr Veitsch Ort, sowie der Zug Pretal wurden umgehend zur Menschenrettung alarmiert.
Groß-Veitsch
18/06/2026
Bei Waldarbeiten

Feuerwehreinsatz: Forstarbeiter nach Unfall gerettet

Bei einem Forstunfall in Groß-Veitsch ist am Mittwoch ein Arbeiter verletzt worden. Feuerwehr, Rettung, Notarzt und Polizei rückten zu einer Menschenrettung aus. Der Verletzte wurde noch vor Ort medizinisch versorgt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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Am Mittwoch, 17. Juni 2026, kam es in Groß-Veitsch zu einem Forstunfall, bei dem ein Arbeiter verletzt wurde. Die Freiwillige Betriebsfeuerwehr Veitsch Radex, Freiwillige Feuerwehr Veitsch Ort, sowie der Zug Pretal wurden umgehend zur Menschenrettung alarmiert.

BTF Werk Veitschnach Unfall in Groß-Veitsch gerettet
©BTF Werk Veitsch

Dank der raschen Einweisung durch einen anwesenden Arbeiter konnte die Einsatzstelle schnell lokalisiert werden. Der Verunfallte wurde vom Roten Kreuz in Zusammenarbeit mit Feuerwehrsanitätern erstversorgt. Im Einsatz standen TLFA-3000 Werk-Veitsch, MTFA Werk Veitsch, KLFA Werk- Veitsch RLFA-2000 Veitsch-Ort, MTFA Veitsch-Ort sowie KLFA Zug Pretal mit insgesamt 23 Einsatzkräften der Feuerwehr. Zusätzlich waren die Polizeiinspektion Veitsch, Polizeiinspektion Krieglach, das Rote Kreuz, Notarzt, sowie First Responder im Einsatz.

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