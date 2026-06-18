67-Jähriger schwer verletzt: Motorradlenker stürzt in Straßengraben

Bei einem Motorradunfall am Donnerstagnachmittag in Fischbach (Bezirk Weiz) ist ein 67-jähriger Lenker in einer Kurve gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann wurde nach der Erstversorgung ins LKH Weiz gebracht.

Der 67-Jährige kam nach rund 20 Metern in einer angrenzenden Wiese zu Sturz und erlitt dabei eine schwere Verletzung.

Der 67-Jährige kam nach rund 20 Metern in einer angrenzenden Wiese zu Sturz und erlitt dabei eine schwere Verletzung.

Gegen 14.40 Uhr war ein 67-jähriger deutscher Staatsbürger mit seinem Motorrad auf der L114 in Fischbach (Bezirk Weiz) unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte er in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. In weiterer Folge geriet das Motorrad in den Straßengraben.

Motorradlenker bei Unfall schwer verletzt

Der 67-Jährige kam nach rund 20 Metern in einer angrenzenden Wiese zu Sturz und erlitt dabei eine schwere Verletzung. Nach der Erstversorgung durch das Österreichische Rote Kreuz wurde der Mann in das LKH Weiz gebracht. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.