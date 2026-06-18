30 Kinder an Board: Reisebus geriet während Fahrt in Brand

Auf der S6 hat am Donnerstagnachmittag ein Reisebus Feuer gefangen. Alle 36 Insassen, darunter rund 30 Kinder, konnten rechtzeitig aussteigen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch.

Auf der S6 Schnellstraße im Bereich Hönigsberg (Bezirk Mürzzuschlag) ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Brand eines Reisebusses gekommen.

Auf der S6 Schnellstraße im Bereich Hönigsberg (Bezirk Mürzzuschlag) ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Brand eines Reisebusses gekommen.

Auf der S6 Schnellstraße im Bereich Hönigsberg (Bezirk Mürzzuschlag) ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Brand eines Reisebusses gekommen. Das Feuer brach gegen 15 Uhr im hinteren Teil des Fahrzeugs aus.

Reisebus geriet in Brand: 30 Kinder gerettet

Im Bus befanden sich insgesamt 36 Personen, darunter 30 Kinder aus Ungarn. Die Gruppe konnte den Bus laut ersten Informationen noch rechtzeitig verlassen, bevor sich die Flammen weiter ausbreiteten. Verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Auch die Polizei und das Rote Kreuz standen im Einsatz.