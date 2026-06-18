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Bild auf 5min.at zeigt den Grazer Schlossberg.
Im Vergleich zum Vortag bleibt die Atmosphäre deutlich ruhiger: Die Gewittergefahr ist nur gering ausgeprägt, sodass es meist trocken bleibt und der Sonnenschein den ganzen Tag über dominiert.
Steiermark
18/06/2026
Prognose

Steiermark-Wetter: Hochdruckgebiet bringt am Freitag 30 Grad

Am Freitag bringt ein Hoch über der Alpenregion der Steiermark sonniges, heißes Sommerwetter. Die Temperaturen steigen verbreitet über 30 Grad, zudem ist die Gewittergefahr im Vergleich zum Vortag deutlich geringer.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Am Freitag stellt sich in der Steiermark unter dem Einfluss eines Hochdruckgebiets über dem Alpenraum sehr sonniges und hochsommerlich heißes Wetter ein. Der Tag verläuft dabei überwiegend wolkenlos und stabil. Die Temperaturen steigen kräftig an und erreichen in vielen Regionen, insbesondere in den Tälern und Niederungen, verbreitet mehr als 30 Grad. In Verbindung mit der hohen Luftfeuchtigkeit wird es zudem schwül. Im Vergleich zum Vortag bleibt die Atmosphäre deutlich ruhiger: Die Gewittergefahr ist nur gering ausgeprägt, sodass es meist trocken bleibt und der Sonnenschein den ganzen Tag über dominiert.

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