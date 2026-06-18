Steiermark-Wetter: Hochdruckgebiet bringt am Freitag 30 Grad

Im Vergleich zum Vortag bleibt die Atmosphäre deutlich ruhiger: Die Gewittergefahr ist nur gering ausgeprägt, sodass es meist trocken bleibt und der Sonnenschein den ganzen Tag über dominiert.

Im Vergleich zum Vortag bleibt die Atmosphäre deutlich ruhiger: Die Gewittergefahr ist nur gering ausgeprägt, sodass es meist trocken bleibt und der Sonnenschein den ganzen Tag über dominiert.

Am Freitag stellt sich in der Steiermark unter dem Einfluss eines Hochdruckgebiets über dem Alpenraum sehr sonniges und hochsommerlich heißes Wetter ein. Der Tag verläuft dabei überwiegend wolkenlos und stabil. Die Temperaturen steigen kräftig an und erreichen in vielen Regionen, insbesondere in den Tälern und Niederungen, verbreitet mehr als 30 Grad. In Verbindung mit der hohen Luftfeuchtigkeit wird es zudem schwül. Im Vergleich zum Vortag bleibt die Atmosphäre deutlich ruhiger: Die Gewittergefahr ist nur gering ausgeprägt, sodass es meist trocken bleibt und der Sonnenschein den ganzen Tag über dominiert.