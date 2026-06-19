Motorradfahrer (65) am Sölkpass schwer verunglückt

Auf der L704 bei Schöder kam ein 65-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland von der Straße ab. Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Auf der Sölkpass Straße ist ein Motorradfahrer schwer verunglückt. An genau dieser Stelle gab es 2025 und 2026 bereits drei Motorradunfälle.

Auf der Sölkpass Straße ist ein Motorradfahrer schwer verunglückt. An genau dieser Stelle gab es 2025 und 2026 bereits drei Motorradunfälle.

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, kam es am Nachmittag auf der Sölkpass Straße zu einem schweren Motorradunfall. Gegen 16.27 Uhr war ein 65-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland auf der L704 unterwegs. Er kam mit seinem Zweirad von der Straße ab. Danach prallte er gegen große Steine am Fahrbahnrand. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Vor Ort wurde er erstversorgt. Danach musste der Schwerverletzte mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Im Einsatz stand der Notarzthubschrauber Christophorus 14.

Ins Spital geflogen

Die Feuerwehr Schöder sicherte die Unfallstelle ab. Außerdem leisteten die Einsatzkräfte Erste Hilfe und unterstützten beim Transport des Schwerverletzten zum Hubschrauber. Auch ausgelaufene Betriebsmittel mussten gebunden werden. Die Arbeiten fanden direkt im Bereich der Unfallstelle statt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Schöder mit zehn Mann, dem HLF-4 5000 und dem MTF. Auch das Rote Kreuz Murau war mit zwei Mann vor Ort. Die Polizei Schöder war ebenfalls mit zwei Mann im Einsatz.