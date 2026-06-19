19-Jähriger prallte mit Auto gegen Wohnhaus

In Bad Radkersburg kam ein 19-Jähriger in der Nacht auf Freitag von der L204 ab. Sein Pkw krachte gegen ein leerstehendes Wohnhaus, der Lenker kam ins Krankenhaus.

In Neuhummersdorf bei Bad Radkersburg kam es in der Nacht auf Freitag, 19. Juni 2026, zu einem schweren Unfall. Ein 19-jähriger Autofahrer war gegen 0.10 Uhr auf der L204 von Bad Radkersburg in Richtung Klöch unterwegs. Kurz nach dem Bahnübergang passierte es: Aus bislang unbekannter Ursache kam der junge Lenker links von der Fahrbahn ab. Das Auto blieb danach nicht sofort stehen. Rund 100 Meter fuhr der Wagen abseits der Straße weiter und rammte dabei zwei Mülltonnen sowie ein Einfahrtstor aus Metall. Erst an der Hausecke eines leerstehenden Wohnhauses endete die Fahrt. Dort kam der schwer beschädigte Wagen schließlich zum Stillstand.

Lenker verletzt

Trotz des heftigen Aufpralls konnte sich der 19-Jährige selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er war angegurtet und wurde zunächst von einer Zeugin erstversorgt. Anschließend brachte ihn das Rote Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Wagna. Am Auto entstand Totalschaden. Für die Bergung des Fahrzeugs und die Reinigung der Straße rückte die Feuerwehr aus. Wodurch der Lenker von der Fahrbahn abkam, ist derzeit nicht bekannt.