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/ ©Jsme MILA/Pexels
Foto auf 5min.at zeigt eine Betreuerin.
In der Steiermark sorgt ein möglicher neuer Kostenbeitrag für Pflegeheimbewohner für Kritik.
Steiermark
19/06/2026
Debatte um Beiträge

Kornhäusl will Heimbewohner zur Kasse bitten – KPÖ empört

In der Steiermark sorgt ein Vorstoß von Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl für Kritik: Die KPÖ warnt vor zusätzlichen Kosten für Pflegeheimbewohner.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
2 Minuten Lesezeit(281 Wörter)
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Die Pflege in der Steiermark steht laut KPÖ-Landtagsklub seit Jahren unter Druck. Immer mehr Menschen brauchen Pflege, gleichzeitig fehlen Pflegekräfte. Dazu kommen hohe Belastungen, wachsender Arbeitsdruck und eine starke Fluktuation beim Personal. Vor diesem Hintergrund kritisiert KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler die aktuelle Linie von Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP).

Auf dem Foto von www.5min.at sieht man Claudia Klimt-Weithaler.
©KPÖ
KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler kritisiert den Vorstoß von Landesrat Karlheinz Kornhäusl scharf.

Streit ums Geld

Auslöser ist ein Bericht in der heutigen „Kleinen Zeitung“. Demnach bringt Kornhäusl laut KPÖ ins Spiel, Pflegeheimbewohner künftig stärker zur Kasse zu bitten. Konkret geht es laut der Aussendung um mögliche Kostenbeiträge aus dem Urlaubsgeld. Für die KPÖ ist das die falsche Antwort auf die Probleme in der Pflege.

Foto auf 5min.at zeigt Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl
©Land Steiermark/Michaela Lorber
Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) steht wegen möglicher neuer Pflegebeiträge in der Kritik der KPÖ.

Belastung für Familien

Klimt-Weithaler verweist darauf, dass pflegebedürftige Menschen und ihre Familien schon jetzt einen großen Teil ihres Einkommens für Pflegekosten aufbringen müssen. Zusätzliche Beiträge würden aus Sicht der KPÖ genau jene treffen, die ohnehin auf Unterstützung angewiesen sind. Stattdessen fordert sie Maßnahmen, die das Personal entlasten und die Pflege langfristig absichern. Der Vorstoß zeige aus ihrer Sicht eine realitätsferne Pflegepolitik.

„Moralischen Kompass verloren“

Besonders scharf fällt die Kritik der KPÖ-Klubobfrau an der Prioritätensetzung aus. Während Bewohner von Pflegeheimen zusätzlich belastet werden könnten, würden Vermögende und große Konzerne laut Klimt-Weithaler weiterhin verschont. Sie sagt: „Wer die Finanzierung der Pflege auf dem Rücken älterer und pflegebedürftiger Menschen sichern will, hat den moralischen Kompass endgültig verloren“. Für die KPÖ ist damit klar: Die Pflege soll nicht über zusätzliche Belastungen für ältere und pflegebedürftige Menschen finanziert werden.

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