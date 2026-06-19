Bruck an der Mur sucht Spar-Ideen direkt aus der Bevölkerung

In Bruck an der Mur sollen Ideen aus der Bevölkerung helfen, finanzielle Spielräume zu schaffen und Abläufe zu verbessern. Vorschläge kannst du online oder im Rathaus abgeben.

Bruck an der Mur bindet die Bevölkerung bei der Budgetkonsolidierung ein: Ideen können online oder im Rathaus abgegeben werden.

Bruck an der Mur bindet die Bevölkerung bei der Budgetkonsolidierung ein: Ideen können online oder im Rathaus abgegeben werden.

In Bruck an der Mur steht das Stadtbudget unter Druck. Die Stadt will die Konsolidierung aber nicht nur intern in Verwaltung und Politik angehen. Stattdessen wird nun die Bevölkerung eingebunden. Bürger können Vorschläge einbringen, die Abläufe verbessern oder Einsparungen möglich machen sollen.

Online und analog

Die neue Bürger-Ideenplattform geht auf einen Dringlichkeitsantrag der Grünen zurück. Eingebracht wurde dieser von Gemeinderätin Petra Schirnhofer. Die Umsetzung erfolgt nun auf zwei Wegen: digital über die Website der Stadt und analog über eine Ideenbox im Bürgerbüro im Rathaus. So sollen auch jene Menschen mitmachen können, die ihre Idee lieber direkt vor Ort abgeben.

©Stadt Bruck „Gemeinderätin Petra Schirnhofer lädt die Bevölkerung ein, Ideen einzubringen, die helfen sollen, finanzielle Spielräume zu schaffen und Abläufe zu verbessern.“

Vorschläge werden geprüft

Schirnhofer betont, dass viele Menschen Ideen aus dem Alltag mitbringen. „Viele Menschen haben gute, alltagstaugliche Ideen, wie Abläufe effizienter werden oder wo Einsparungen möglich sind. Mit der Plattform geben wir ihnen einen Ort, an dem diese Vorschläge gehört und ernsthaft geprüft werden“, sagt sie. Ihr Ziel sei es, Bruck nicht nur finanziell zu stärken. Auch das Vertrauen zwischen Verwaltung und Bevölkerung soll weiter wachsen.

Entscheidung folgt

Alle eingereichten Vorschläge werden geprüft. Dabei geht es um die Umsetzbarkeit, rechtliche Rahmenbedingungen und eine mögliche finanzielle Wirkung. Geeignete Ideen werden danach den politischen Gremien zur Entscheidung vorgelegt. Damit soll die Budgetkonsolidierung nicht hinter verschlossenen Türen passieren.

Gemeinsam gestalten

Auch Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger begrüßt die Initiative. „Bruck an der Mur lebt davon, dass wir Herausforderungen gemeinsam angehen. Die neue Ideenplattform zeigt, dass wir die Bevölkerung aktiv einbinden wollen – nicht nur beim Mitreden, sondern beim Mitgestalten“, so Kaltenegger. Das Bürgerbüro der Stadt Bruck ist Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Online können Vorschläge über www.bruckmur.at abgegeben werden.