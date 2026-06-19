Hitze-Wochenende: Hier drohen Gewitter in der Steiermark

In der Steiermark wird es am Wochenende hochsommerlich heiß. Während viele Regionen ohne Warnung bleiben, gibt es in Murtal, Leoben, Liezen und Murau Vorwarnungen vor Gewitter und Hagel.

In der Steiermark wird das Wochenende heiß und meist sonnig. Gleichzeitig gibt es in Teilen der Obersteiermark Vorwarnungen vor Gewittern und Hagel.

In der Steiermark wird das Wochenende heiß und meist sonnig. Gleichzeitig gibt es in Teilen der Obersteiermark Vorwarnungen vor Gewittern und Hagel.

Die Unwetterzentrale (UWZ) meldet derzeit für vier steirische Regionen eine Vorwarnung. Betroffen sind Murtal, Leoben, Liezen und Murau. Dort kann es zu Gewittern und Hagel kommen. Keine Warnungen gibt es laut UWZ derzeit für Weiz, Bruck-Mürzzuschlag, Leibnitz, Graz, Südoststeiermark, Voitsberg, Graz-Umgebung, Deutschlandsberg und Hartberg-Fürstenfeld. Damit liegt der Schwerpunkt der aktuellen Warnungen vor allem in Teilen der Obersteiermark.

©UWZ Am Wochenende wird es in der Steiermark sehr heiß, lokal sind aber heftige Gewitter möglich.

Heißer Freitag

Am heutigen Freitag, dem 19. Juni 2026, sorgt laut GeoSphere Austria ein Hochdruckgebiet über dem Alpenraum für sonniges und heißes Sommerwetter. Die Gewittergefahr ist im Vergleich zum Vortag sehr gering. In den Tälern und Niederungen werden verbreitet Höchstwerte über 30 Grad erreicht. Es wird schwül-heiß. Auch am Abend bleibt es noch sehr warm, die Nacht verläuft klar. Bis zum Sonnenaufgang kühlt es auf etwa 14 bis 20 Grad ab.

Lokale Gewitter am Samstag möglich

Am Samstag setzt sich das sonnige und hochsommerlich heiße Wetter fort. In den Tälern und Niederungen steigen die Temperaturen verbreitet auf über 30 Grad. Stellenweise sind bis zu 34 Grad möglich. Ganz ruhig bleibt die Wetterlage aber nicht überall. In der schwül-heißen Luft können sich am Nachmittag besonders über den Bergen der Obersteiermark größere Quellwolken bilden. Punktuell sind dort heftige Gewitter möglich. In den meisten Regionen sollte es jedoch gewitterfrei bleiben.

©GeoSphere Austria Am Samstag wird es in der Steiermark sonnig und heiß, am Nachmittag sind über den Bergen der Obersteiermark punktuell heftige Gewitter möglich.

Mehr Gewitter am Sonntag

Auch der Sonntag bringt viel Sonne und Hitze. Der Süden der Steiermark ist dabei laut GeoSphere Austria begünstigt. Über den Bergen bilden sich aber schon ab dem späteren Vormittag größere Quellwolken. Erste gewittrige Schauer können dort rasch entstehen. Am Nachmittag steigt die Gewittergefahr weiter an. Auch abseits der Berge sind lokale, aber heftige Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Frühtemperaturen liegen bei 15 bis 20 Grad, die Tageshöchstwerte bei 30 bis 34 Grad.