Bauarbeiten auf der B66: Das kommt ab Montag auf dich zu

Zwischen Feldbach und Bad Gleichenberg musst du ab Montag mit Bauarbeiten auf der B66 rechnen. Fünf Brücken und eine Stützmauer werden saniert, der Verkehr läuft halbseitig weiter.

Auf der B66, der Gleichenberger Straße, startet am Montag, dem 22. Juni, eine größere Sanierung. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Feldbach und Bad Gleichenberg. Das Land Steiermark spricht von einer „Brückenoffensive“. Insgesamt werden fünf Brücken und eine Stützmauer erneuert.

Fünf Brücken und eine Stützmauer werden saniert

Verkehrslandesrätin Claudia Holzer erklärt dazu: „Um rund 900.000 Euro werden zwischen Feldbach und Bad Gleichenberg gleich fünf Brücken und eine Stützmauer saniert. Bis voraussichtlich Anfang Dezember sollten sämtliche Arbeiten abgeschlossen werden können“. Die Arbeiten ziehen sich damit über mehrere Monate. Saniert werden unter anderem mehrere Klausenbachbrücken sowie die Grabenbrücke. Auch eine Stützmauer im Bereich der B66 ist Teil des Projekts.

Diese Stellen sind dran

Konkret geht es um die Klausenbachbrücke II, die Klausenbachbrücke, die Klausenbachbrücke III und die Klausenbachbrücke IV. Dazu kommt die Grabenbrücke sowie eine Stützmauer zwischen Kilometer 31,382 und 31,437. Die älteste der genannten Brücken stammt aus dem Jahr 1935. Die weiteren Bauwerke wurden laut Land Steiermark in den 1960er-Jahren errichtet.

So wird gebaut

Bei den Brücken werden unter anderem Betonteile saniert. Erneuert werden auch Randbalken, Abdichtungen, Entwässerung, Fahrbahn, Geländer und Leiteinrichtungen. Bei der Grabenbrücke werden lediglich die Geländer erneuert. Bei der Stützmauer werden unter anderem Betonschäden saniert, dazu kommt ein neuer Kopfbalken mit Leitschiene und Geländer.

Verkehr läuft weiter

Während der Bauarbeiten wird der Verkehr halbseitig über die betroffenen Stellen geführt. Gestartet wird mit der Klausenbachbrücke und der Stützmauer. Danach werden die weiteren Brücken Schritt für Schritt abgearbeitet. Abgeschlossen sein soll alles voraussichtlich Anfang Dezember.